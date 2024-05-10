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Еще один человек погиб в результате падения автобуса в Мойку

ТАСС: число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех

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Валентин Егоршин/ТАСС

Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге увеличилось до четырех. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Там рассказали, что поступила информация о смерти одного из пострадавших, которому оказывались реанимационные действия.

До этого сообщалось об одном погибшем, затем — о трех. При этом шестеро были госпитализированы, большинство из них находятся в состоянии клинической смерти.

Днем 10 мая автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в центре города и упал в реку Мойку. По предварительным данным, в салоне могло находиться до 20 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь, сопутствующие работы он осуществляет лично. На месте работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению.

Ранее в Петербурге задержали водителя каршеринга, который столкнулся с рейсовым автобусом с пассажирами.

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