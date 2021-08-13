Из-за большого количества брака в подписях Антону Фургалу отказали в участии в выборах

Кандидат в депутаты Госдумы в Хабаровском крае Антон Фургал не представил в избирком нужное количество достоверных подписей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирком края.

Фургал выдвигался на выборы в качестве самовыдвиженца по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70.

Для того чтобы стать самовыдвиженцем, ему требовалось собрать 15433 подписи. Он предоставил 15789.

В результате проверке подлежали 3087 подписей, была произведена случайная выборка папок с подписными листами.

«В ходе проверки установлено, что количество признанных недействительными и недостоверными подписей превысило 155, что больше 5% от числа отобранных к проверке. В связи с этим была произведена дополнительная выборка подписей, подлежащих проверке в количестве 2315», — уточнили в избиркоме.

Подписи в поддержку выдвижения Фургала проверялись специализированным техническим комплексом. Данное оборудование по инициативе ЦИК России используют на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Они состоятся в сентябре текущего года.

Ранее певице Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы в парламент Петербурга. По мнению представителей ТИК №17, среди подписей избирателей Булановой зафиксировано превышающее норму количество брака.