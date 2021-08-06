Путин поручил утвердить Единый план по достижению целей нацразвития

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», — написано в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Оно должно быть выполнено до 1 октября 2021 года.

Кроме того, правительство должно «принять исчерпывающие меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ».

Первый доклад о данной работе должен быть представлен до 15 ноября 2021 года, второй доклад до 15 июня 2022 года, а затем представляться президенту раз в полгода.

Ранее Путин поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты школьникам в размере 10 тыс. рублей.