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Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с его повторным назначением на этот пост. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В своем поздравлении российский лидер отметил, что рассчитывает на то, что деятельность нового правительства страны будет способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений между Россией и Арменией, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

«Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — написал Путин.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна. Решение было принято в первый день заседания нового парламента.

Досрочные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года, в них участвовала 21 партия и четыре блока. Ожидалось, что основная борьба развернется между двумя блоками — правящей партией Никола Пашиняна и оппозицией под руководством экс-президента Роберта Кочаряна.

По итогам голосования партия Пашиняна «Гражданский договор» победила с 53,91%, блок «Армения» Кочаряна набрал 21,9%.

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