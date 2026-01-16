Размер шрифта
Посол Великобритании объяснили невыдачу виз бывшим российским фигуристам

Посол Великобритании Коул высказалась о невыдаче виз Акоповой и Рахманину
Telegram-канал «Карэн-Макарэн»

Посол Великобритании в Армении Александра Коул на странице посольства Великобритании в Армении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выразила сожаление в связи с тем, что бывшие российские фигуристы-парники Карина Акопова и Никита Рахманин, представляющие армянскую сборную, не выступили на чемпионате Европы в Шеффилде из-за невыдачи виз Великобритании.

Коул объяснила, что в периоды занятости или в праздничные дни выдача виз может занять больше времени, чем стандартные 15 дней.

«Мне сообщили, что визы уже выданы, хотя я понимаю, что это будет слабым утешением, учитывая пропущенные соревнования. Хотя посольство Великобритании в Ереване не обрабатывает заявления на получение визы и не принимает по ним никаких решений, в особых случаях, подобных этому, мы всегда готовы оказать поддержку», — указала она.

Вместе с Акоповой и Рахманиным визу в Великобританию не получил армянский фигурист-одиночник Семен Данильянц. Европейское первенство проходит в Шеффилде с 13 по 18 января.

Акопова и Рахманин выступают за Армению с 2025 года. 20 сентября они заняли второе место в квалификационном турнире на зимние Олимпийские игры — 2026, что позволило им отобраться на олимпийский турнир. Фигуристы набрали 186,84 балла по сумме за короткую и произвольную программы. Первыми стали представители Китая Цзясюань Чжан и Ихан Хуан (191,52). Замкнули тройку сильнейших японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (178,66).

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в Армении сделали заявление из-за невыдачи виз Великобритании Акоповой и Рахманину.

