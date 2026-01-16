С юмором, на логику и внимание: 60 загадок для взрослых, чтобы удивить друзей и коллег

Загадки с ответами для взрослой компании, которые подойдут для посиделок и корпоратива

Загадки — интересное развлечение, которое позволяет весело провести время в компании. Они одинаково уместны как на домашних вечеринках, так и на корпоративах: азарт, споры, смех и положительные эмоции гарантированы. «Газета.Ru» составила подборку загадок для взрослых — от коварных вопросов на логику до ироничных задачек с подвохом.

Загадки на внимательность

Петух стоял на крыше сарая, когда ветер подул на восток. В какую сторону упадет яйцо, если петух его снесет?



Ответ Петухи не несут яйца.

Сколько месяцев в году имеют 28 дней?



Ответ Все 12.

Стрелок нет, но время показывает. Что это за предмет?



Ответ Электронные часы.

Человек попал под дождь без зонта и шляпы, но ни один волос на его голове не намок. Как это произошло?



Ответ Человек был лысый.

Ты вошел в темную комнату. В комнате — керосиновая лампа, свеча и печка. Что ты зажжешь первым?



Ответ Спичку.

У фермера было 17 овец. Все, кроме девяти, погибли. Сколько осталось?



Ответ Девять.

В одной комнате есть три выключателя, в другой — три лампы. Как за один поход узнать, какой выключатель за какую лампу отвечает?



Ответ Включить одну лампу на несколько минут, а затем выключить и включить вторую. Не выключая, пойти в другую комнату. Та лампа, что включена сейчас, горит. Та лампа, которую включали ранее, будет теплой. А третья — холодной.

<64>

Мужчина оказался в новом городе и тут же выиграл миллион. Как это возможно?



Ответ Это игра в «Монополию».

Мужчина смотрит на портрет и говорит: «У меня нет братьев и сестер, но человек на картине — сын моего отца». Кем ему приходится человек на портрете?



Ответ Это он сам.

Ведро наполовину наполнено водой. Если добавить камень, станет ли больше воды?



Ответ Нет, так как уровень воды поднимется, но объем не изменится.

Логические загадки

В каждом углу дома спит кошка.

Нет пушистых только у окошка.

Сколько в доме кошек живет?

Кто нам ответ поскорей назовет?



Ответ Четыре (в доме четыре угла и четыре кошки).

Два отца, два сыночка держат долгий путь.

Сколько их — ответь нам точно, ведь их дома ждут.



Ответ Трое (дед, отец и сын).

Шагали кумовья, упал один из них.

Раздался громкий треск, но тотчас же затих.

«Спасите, помогите!» — зовет людей кума.

Так что случилось с крестным, коль на дворе зима?



Ответ Лед треснул, кум оказался в воде.

На ветке девять воробьев сидят,

Охотник сделал выстрел в ряд.

Одного сбил — сколько осталось?



Ответ Нисколько. Все воробьи разлетелись.

На столе стоят три стакана воды, два полных и один пустой. Как без помощи рук сделать так, чтобы стало два пустых стакана и один полный?



Ответ Поменять местами прилагательные в условии.

В доме сидят три сестры,

У одной — два брата, оба очень хитры.

У второй — два брата, у третьей — тоже.

Сколько братьев всего? Считай осторожно!



Ответ Два, так как братья общие для всех трех сестер.

В доме зажгли пять свечей, но две тут же погасли. Сколько останется свечей?



Ответ Две. Погасшие свечи не догорят; остальные сгорят дотла.

Шел человек из города в село,

Навстречу ему семь баб с мешками шло.

В каждом мешке семь кошек сидят,

У каждой по семь котят подряд.

Сколько шло всего в село?



Ответ Только один человек шел в село, бабы с мешками — навстречу.

Две мамы, две дочки в кафе заглянули,

Три сладких десерта со стойки стянули.

Досталось по целому каждой из них...

Как это вышло? Подумай лишь миг!



Ответ В кафе зашли бабушка, мама и внучка.

Позавчера Жене было 16 лет, а в следующем году исполнится 19. Как это возможно?



Ответ Действие происходит 1 января. День рождения Жени – 31 декабря, позавчера (30 декабря) ему было 16 лет. Вчера исполнилось 17 лет. В конце этого года ему исполнится 18 лет, а в следующем – 19.

Загадки на слова и фразы

Бегу вперед неумолимо,

Следить за мной необходимо.

Отмеряю жизни, секунды и дни,

Кто я? Скорей дай ответ, не томи.



Ответ Время.

Я — не дверь, но всегда открываю я путь,

Как выходишь из дома — про меня не забудь.



Ответ Ключ.

Ты слышишь — но не голос мой,

Любую фразу повторю с тобой.



Ответ Эхо.

Связываю части в стройный ряд,

Буду крепким, если проведут обряд.

Отгадай же меня поскорей,

Я и часть речи, и связь людей.



Ответ Союз.

Сижу на поле, будто дым,

Лес накрываю холстом седым.

Мешаю путникам в дороге

Найти подход к своей берлоге.



Ответ Туман.

Живу в ночи — часто одна.

Я свет даю, но не звезда,

Меняю форму иногда.

Ты назовешь меня без труда.



Ответ Луна.

Двое идут — один молчит,

Другой за ним все повторит.

Один ты, другой — не живой,

Что за пара такая, кто с тобой?



Ответ Тень.

На карте я — город, на небе — звезда,

Мала, незаметна, но всем я нужна.

В конце каждой фразы всегда я живу,

И сказку закончу, и быль наяву.



Ответ Точка.

Стрелой небесной вмиг лечу,

Раскатом мощным грохочу.

Мой свет мгновенный слепит глаз,

Ты назови меня сейчас.



Ответ Молния.

Cтучу, но не руками,

Пла́чу, но не глазами.

Падаю — не умираю

И землю наполняю.



Ответ Дождь.

Загадки с нестандартными ответами

Что принадлежит тебе, но другие используют его больше, чем ты?



Ответ Имя.

Что можно держать, но невозможно взять в руки?



Ответ Дыхание.

Что появляется один раз в минуту, два раза в момент и никогда в столетие?



Ответ Буква «М».

Что можно увидеть с закрытыми глазами?



Ответ Сны.

Что всегда идет, но никогда не движется?



Ответ Дорога.

Что можно поднять, но никогда нельзя к нему прикоснуться?



Ответ Настроение.

Что движется без ног и толкает без рук?



Ответ Ветер.

Ты — пилот самолета, который летит из Москвы в Сочи. Какая фамилия у пилота?



Ответ Твоя фамилия.

Машина — 6, Трактор — 7, Трамвай — 7, Поезд — 5. Чему равен Автомобиль?



Ответ 10, по числу букв в слове.

Сколько букв в слове «двенадцать»?



Ответ Десять.

Исторические загадки

Его называли «отцом Соединенных Штатов», но вот президентом он никогда не был. Кто это?



Ответ Бенджамин Франклин.

Этот исторический деятель никогда не был королем Франции, но управлял тремя государствами. Он был казнен в 1649 году. Кто это?



Ответ Король Англии, Ирландии и Шотландии Карл I.

Знаменитая пирамида носит фамилию человека, который так и не был в ней похоронен. О чем и о ком идет речь?



Ответ Пирамида Хеопса.

Он был вождем народа, но не был королем или правителем страны. Кто это?



Ответ Махатма Ганди — идеолог освободительного движения Индии от Великобритании.

Я был на Луне, но «первым человеком» назвали не меня, а моего коллегу. Кто я?



Ответ Астронавт Базз Олдрин.

Эту достопримечательность построили в Китае, чтобы страну никто не мог захватить. Однако за свою историю она много раз подвергалась атаке. О каком месте идет речь?



Ответ Великая Китайская стена.

Это место называют «городом двух континентов». Он находится не в Африке и не в США. О каком месте идет речь?



Ответ Стамбул — город расположен в Европе и в Азии, их разделяет пролив Босфор.

Эту достопримечательность строили для обороны, но позже превратили в дворец. О чем идет речь?



Ответ Московский Кремль.

Этот человек повлиял на открытие Америки, но никогда не был в США. Как его зовут?

<51>

Этот человек назвал свое произведение комедией, но в нем не было ничего смешного. О каком произведении и авторе идет речь?

<52>

Загадки для коллег

Расту я медленно, но верно.

И без меня остаться скверно.

Лишь эсэмэска прилетит —

У всех счастливый сразу вид.

<53>

Ее берегут, чтоб никто не нашел,

Когда вдруг финансовый кризис пришел.

Малый бюджет, но спасет он всегда.

Что это? Скорей назови без труда!

<54>

Раз в году весь офис наш гуляет,

Про дедлайны дружно забывает.

А назавтра всем чуть-чуть неловко...

Что за праздник скрыла та шифровка?

<55>

Любят их в руках держать,

Пересчитывать и умножать.

А если их в кармане нет —

Грустным сразу станет целый свет.

<56>

В этот день согласно штату,

Всем, кто целый месяц ждал,

Начисляют по окладу,

Настоящий капитал.

<57>

Двусмысленные загадки

Мокрая, когда меня используют.

Становлюсь сухой, когда обо мне забывают.

<58>

Он горяч и любит жар. Может даже пустить пар. Что это?

<59>

Что нужно сделать, если человек напротив резко покраснеет?

<60>

У некоторых это длиннее, чем у других. А еще супруга получает это после свадьбы.

<61>

Хоть стоит он, хоть лежит, из него струя бежит.

<62>

Как возникли загадки

В словарях термин «загадка» определяется как иносказательное описание предмета или явления, данное в краткой форме, которое нужно разгадать. Она относится к малому жанру фольклора. В древнерусских текстах это слово впервые встречается с середины XVII века. Но сами загадки появились в мире гораздо раньше: историки считают, что в Средиземноморье они были распространены в I тысячелетии до нашей эры, а в Древнем Египте — в III тысячелетии до нашей эры. Там их нередко использовали в качестве элемента обучения и испытаний аристократов в спорных моментах.

В древние времена загадки были связаны с ритуалами и значимыми событиями, мифологическими существами и верованиями. Тот, кому удавалось дать правильный ответ, мог надеяться на удачу и осуществление планов. А вот если отгадать не удавалось, героя ждало наказание. Эта традиция позже нашла отражение в сказках, где персонажу необходимо разгадать загадки, чтобы пройти испытание.

<63>

Кстати, один из древних свадебных обрядов перекочевал и в современность. Сторона невесты загадывала жениху несколько загадок о его суженой. Если тот не мог дать ответ, откупался деньгами.

В Древней Греции загадки считались частью литературы. Самой известной является загадка Сфинкса, которую он задал Эдипу: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух и вечером на трех?». Позже она распространилась по всему миру и была адаптирована под местный фольклор.

Ответ на загадку Сфинкса Чтобы дать правильный ответ, необходимо было не только рассуждать логически, но и уловить ее переносный смысл. Ответ — человек: утром, то есть в раннем возрасте, он ползает на четвереньках. Днем, в зрелости, ходит на двух ногах. А вечером, на склоне лет, использует палку для передвижения.

В Средние века загадки использовались в основном для развлечения, поэтому были проще античных. Чаще всего их темой были материальные предметы, а также погодные явления. Многие содержали описания, например: «Был шар бел. Ветер подул, и тот улетел». Ответ — одуванчик.

Тот, кто загадывал сложную загадку, считался человеком одаренным, обладающим тайным знанием. Пожилые люди нередко передавали загадки молодым, чтобы те могли заработать авторитет в обществе. Тот, кто не мог отгадать загадку, наказывался штрафом и выполнял какое-то действие на потеху окружающим.

С развитием письменности и книгопечатания загадки стали частью литературы и образования. Их начали публиковать в газетах и журналах, чтобы развивать у читателей сообразительность.