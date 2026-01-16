Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

«Я не могу больше так жить»: Оксана Самойлова готова к разводу с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что мысленно уже развелась с Джиганом
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что может быть воспринята как «антигерой» на фоне сложившейся ситуации из-за возможного развода с Джиганом. Своим мнением знаменитость поделилась в серии реалити‑шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Она объяснила, что все 17 лет ставила интересы семьи выше собственных чувств и мыслей — руководствовалась принципом, что семья важнее всего. Однако теперь физически не в состоянии продолжать жить в таком режиме.

«Сейчас я не могу физически больше так жить. <...> Если бы у меня было хотя бы чуть‑чуть сил, я бы не сделала этот шаг. Просто я не могу, и последствия меня уже не особо волнуют, потому что по‑другому невозможно», — сказала знаменитость.

По словам Самойловой, эмоционально она уже завершила отношения, хотя Джиган пока этого не осознал. При этом рэпер чувствует неладное и потому избегает контакта с супругой. Блогерша отметила, что сейчас семья живет, как на «минном поле».

«Я не хочу его выставлять уже в социальных сетях. Понимаете, все это время я с ним расстаюсь. Все это время я проживаю, а он будет делать это чуть позже. Сейчас я уже развелась с ним в своей голове и потихоньку готовлю людей к этому», — отметила она.

Ранее актриса Саша Бортич заявила, что хочет еще одного ребенка от Давида Сократяна. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27641485_rnd_2",
    "video_id": "record::d9c89499-0b57-413d-9c6a-f82904ee59ea"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+