В Татарстане суд вернул покупателю квартиру, купленную по «схеме Долиной»

В Татарстане Верховный суд встал на сторону покупателя квартиры по схеме Долиной
В Татарстане суд принял решение в пользу покупателя в рамках дела о продаже жилья по «схеме Долиной». Об этом сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на адвоката пострадавших.

По данным юриста, женщина поверила мошенникам и, руководствуясь их рекомендациями, продала квартиру покупателям. Позже она обратилась в суд, потребовав вернуть жилье. Суд встал на сторону бывшей хозяйки недвижимости и обязал покупателей вернуть жилье, а саму истицу – отдать им семь миллионов рублей.

Такое решение не устроило ответчиков, и они решили его обжаловать, так как хотели получить именно жилье. Во время рассмотрения дела суд руководствовался тем, что действия истицы были направлены на отчуждение недвижимости.

«Экспертиза, утверждавшая, что продавец фактически не осознавал характер своих действий, не оказала существенного влияния на исход дела, отметил адвокат», – сообщается в публикации.

Верховный суд Татарстана отменил решение нижестоящей инстанции и вернул жилье покупателю. Бывшую хозяйку обязали освободить жилье в течение десяти суток.

Ранее в Вологодской области пенсионерка, продавшая квартиру участнику СВО по «схеме Долиной», пыталась вернуть назад свое жилье.

