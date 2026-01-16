Размер шрифта
Стало известно, солько человек остаются в стационарах Коми после инцидента в центре МВД

Минздрав Коми: 19 человек находятся в больницах после инцидента в Сыктывкаре
Telegram-канал прокуратуры Республики Коми

19 человек остаются в стационарах после инцидента в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики Коми.

По словам собеседника агентства, по состоянию на 19:00 часов мск в республиканских стационарах остаются 19 человек, четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

«В Эжвинской городской больнице и Коми республиканской больнице по-прежнему остаются 12 пострадавших, один (пострадавший. — «Газета.Ru») прибавился в медсанчасти МВД, где уже получают лечение 6 человек», — поделился он.

Новость дополняется.

