Политика

Мерц призвал Европу добиться большей самостоятельности в отношениях с США

Мерц: Европа должна стать более самостоятельной в отношениях с США
Yves Herman/Reuters

Европа должна добиться большей самостоятельности в отношениях с США и не принижать себя. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет агентство DPA.

По словам канцлера, США переходят к силовой политике.

«Мы не можем в таком случае прятать голову в песок и пытаться как-то выжить», — сказал Мерц.

Если Германия хочет, чтобы ее уважали, то она должна научиться защищать свои интересы, подчеркнул он.

14 января вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Соединенные Штаты отворачиваются от Европы политически и культурно, призвав к новой эре «европейского патриотизма» для защиты интересов континента. По его словам, Германия должна стать сильнее и сувереннее, чтобы «не стать пешкой великих держав».

5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой американцы обвинили Европу в цензуре, бесконтрольной миграции и «подрыве демократических процессов». Европейские политики документ раскритиковали. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «эпоха Pax Americana для Европы закончилась.

Ранее Мерц раскрыл, как может развиться ситуация с Гренландией.

