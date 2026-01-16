«Хочется больше ребят с голодными глазами»: легенда сборной России о новом бразильце в «Зените»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, говоря о вероятном трансфере бразильца Джона Джона в «Зенит», заявил, что клубы могли бы сосредоточиться на футболистах, которые хотят играть и прогрессировать. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Хочется, чтобы еще было как можно больше наших российских ребят с голодными глазами, которые точно хотят проявить себя, в отличие от некоторых иностранцев, которые приезжают за большими деньгами», — подчеркнул он.

О том, что «Зенит» хочет купить бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона, сообщил известный журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X. Согласно его информации, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Для того, чтобы вести переговоры с российским клубом, игрок даже сменил агента. При этом Джон Джон уже попрощался с болельщиками «Ред Булл Брагантино» в социальных сетях.

В СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока €20 млн.

Джон Джон выступает за бразильскую команду с 2024 года. За это время он сыграл в 74 встречах, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей 14 результативных передач. В «Зените», как указывает информация, видят в футболисте замену бразильцу Жерсону, который был продан в бразильский «Крузейро» за €30 млн (€27 млн + €3 млн бонусами). Игрок покинул «Зенит» 11 января.

