Глава МККК встретилась с омбудсменами России и Украины

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич провела в штаб-квартире организации в Женеве двусторонние встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и омбудсменом Украины Дмитрием Лубинецем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой в пресс-службу МККК.

По ее информации, дискуссии затрагивали вопросы удовлетворения потребностей «военнопленных, гражданских лиц, лишенных свободы, и пропавших без вести».

«Эти встречи являются частью продолжающихся усилий МККК по сотрудничеству со сторонами в решении гуманитарных проблем, связанных с международным вооруженным конфликтом», — заявили в пресс-службе.

В конце декабря официальный представитель МККК Галина Бальзамова сообщила, что число запросов о поиске пропавших без вести, которые получил Международный комитет Красного Креста в связи с конфликтом на Украине, по состоянию на конец ноября составило 182 тыс. По ее словам, за период с февраля 2022 года до конца ноября 2025 года в МККК поступило 182 тыс. запросов от семей с обеих сторон, которые ищут своих пропавших родных — военных и гражданских. Бальзамова отметила, что не все родственники пропавших обращаются в комитет напрямую, поэтому реальное число семей, не знающих о судьбе родных, выше.

