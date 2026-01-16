Размер шрифта
Российскому теннисисту предсказали большие проблемы в первом круге Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: у Хачанова будет очень тяжелый матч в первом круге
Dan Hamilton/IMAGN IMAGES/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель 20-ти турниров АТР, финалист турнира Большого шлема и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, что у Карена Хачанова будет тяжелый соперник в первом круге Australian Open.

«Я скажу однозначно: очень тяжелый матч для первого круга для Карена Хачанова. Потому что если ты будешь набирать форму по ходу турнира, то игроки, которые в первом круге, в хорошей форме, могут тебя обыграть. Поэтому нужно изначально быть уже в хорошей форме. У Карена первый круг действительно тяжелый», — считает Ольховский.

Год назад Хачанов и Микельсен встретились во втором круге Открытого чемпионата Австралии, и россиянин уступил в трех партиях – 3:6, 6:7 (5-7), 2:6. Это был первый поединок соперников в истории. Второй состоялся позже в 2025 году в четвертьфинале «Мастерса» в Канаде, и россиянин взял реванш – 6:4, 7:6 (7-3). В данный момент 29-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге АТР, а 21-летний Микельсен стоит 37-м.

Ранее Мирра Андреева призналась, что ее мотивирует, когда фанаты на матче болеют против нее.

