Столтенберг допустил выход США из НАТО

США могут выйти из Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Der Spiegel.

«Ничто не является незыблемым, все может измениться. Я не могу обещать, что США останутся в НАТО», — сказал он.

По его словам, страны-члены альянса должны принять меры для сохранения НАТО вне зависимости от того, останутся ли США в военно-политическом блоке или выйдут из него.

Также Столтенберг призвал не недооценивать планы США на Гренландию и относиться к ним серьезно.

В декабре в конгресс США внесен законопроект о выходе страны из НАТО. Автор инициативы, конгрессмен Томас Масси, назвал альянс «реликтом холодной войны» и напомнил, что он был создан для противостояния СССР, который распался более 30 лет назад. По его мнению, декларируемые НАТО цели «больше не соответствуют интересам национальной безопасности США». Тем временем в альянсе заявляют, что плана действий на случай выхода США у них нет. А в Госдуме назвали идею «отличной гарантией безопасности для России» — но допустили, что Масси за его предложение «заклеймят российским шпионом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дании предупредили о «конце НАТО» в случае нападения США на Гренландию.