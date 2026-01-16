«Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо». Ждать ли новой блокировки мессенджера?

16 января СМИ сообщили, что с начала года пользователи Telegram в России начали массово жаловаться на проблему с загрузкой видеофайлов в мессенджере. По данным источников «Москвы 24», она была связана с новыми мерами Роскомнадзора в отношении мессенджера. В Госдуме назвали ситуацию «намеком» администрации Telegram. Однако позже Роскомнадзор опроверг введение ограничений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Роскомнадзор (РКН) опроверг сообщение СМИ о частичной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — пояснили в Роскомнадзоре.

16 января «Москва 24» со ссылкой на источники на телеком-рынке рассказала о том, что Telegram якобы подвергся частичным ограничениям на территории России. Собеседники телеканала отметили, что с начала года пользователи стали массово жаловаться на медленную загрузку видеоконтента в мессенджере. Источник «Москвы 24» подтвердил, что данные проблемы связаны с новыми мерами со стороны Роскомнадзора, но при этом добавил, что речь идет лишь о точечных ограничениях, а не о полной блокировке .

При этом еще до публикации этого материала в Госдуме призвали не беспокоиться за судьбу Telegram. Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что мессенджер «достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией», а потому пользователям не стоит бояться блокировки.

Однако уже спустя несколько часов парламентарий заявил, что проблемы, связанные с загрузкой медиафайлов, — это намек для администрации Telegram со стороны Роскомнадзора о необходимости еще активнее взаимодействовать с властью и быстрее выполнять принятые законы.

«Скорость отклика руководства [мессенджера] пока еще недостаточна. Мы по-прежнему наблюдаем огромное количество анонимных Telegram-каналов, которые продолжают публиковать фейковую, вредную и опасную информацию. Эти каналы собираются в сетки, и эти сетки начинают манипулировать. Сейчас это используется и как финансовый инструмент для манипулирования стоимостью акций. Уже много жалоб от наших граждан, когда они, начитавшись, подчеркну — в анонимных Telegram-каналах, купить какие-то акции, активы, койны, люди теряли деньги. Здесь руководство Telegram отрабатывает плохо», — отметил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ждать ли полной блокировки Telegram в РФ?

В августе 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Этот шаг ведомство объяснило тем, что мессенджеры стали платформами «для обмана и вымогательства», а также вербовки для участия в террористической деятельности. В декабре же стало известно, что РКН усилил замедление работы WhatsApp, так как его разработчики продолжают нарушать российские законы. Представители ведомства посоветовали россиянам «переходить на национальные мессенджеры».

После этого председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram в России пока блокировать не собираются. Он назвал подобный шаг неверным, так платформа — это не только мессенджер, но еще и соцсеть.

«[В Telegram] есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые, в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку и, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и, так сказать, отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно», — объяснил парламентарий.

При этом Боярский все-таки оговорился, что подобной политики государство будет придерживаться как минимум до момента, пока все каналы не перейдут в национальный мессенджер Max.