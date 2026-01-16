Размер шрифта
В российских школах могут ввести оценку за поведение

Минпросвещения: в российских школах могут начать ставить оценки за поведение
Минпросвещения подготовило законопроект, включающий в себя пункт с введением оценок за поведение в российских школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения», — говорится в документе.

Отмечается, что с 1 сентября 2025 года пилотный проект по введению оценок за поведение реализовывался в некоторых школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия. По его результатам были разработаны изменения в законопроект.

24 декабря председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что за нападение ученика на учителя необходимо исключать из школ.

По его словам, дети должны понимать, что нельзя нападать на учителей. Фадеев подчеркнул, что это важное табу, «один из краеугольных камней жизни цивилизации».

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление учителей.

