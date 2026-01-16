Горожане жарят кирпичи, власти готовятся расселять дома. Как Киев переживает блэкаут

Палатка пункта гуманитарной помощи во дворе жилых домов, где люди могут согреться и зарядить свои устройства, 12 января 2026 года

На Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в минэнерго. Самая тяжелая ситуация — в Киеве. Блэкаут продолжается четвертые сутки, местные власти уже готовятся расселять дома, если не получится восстановить подачу тепла и электричества. Сами горожане «жарят кирпичи» для обогрева и ищут «автономные квартиры». Мэр украинской столицы Виталий Кличко еще неделю назад призвал жителей по возможности покинуть город.

На Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в области энергетики, сообщил глава минэнерго страны Денис Шмыгаль. На выступлении в Верховной раде он заявил, что в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции , а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке.

Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит на 20 дней.

«Самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве, [Киевской] области. Тяжело также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях, во всех остальных общинах», — сказал он.

В своем Telegram-канале Шмыгаль добавил, что в связи с тяжелой ситуацией в энергетике вводятся послабления в комендантском часе: теперь украинцам будет разрешено выходить на улицу без пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до «пунктов несокрушимости» — так в стране называются специально развернутые временные центры обогрева, связи, питания и оказания первой помощи, созданные на случай отключений электричества и других критических ситуаций.

На данный момент приоритет в энергоснабжении предоставлен больницам, школам и «другим критическим важным для жизни и обороны объектам», подчеркнул министр. В восстановительных работах участвуют более 15 тысяч энергетиков, а на защиту инфраструктуры выделено более 50 млрд гривен (более $1 млрд. — «Газета.Ru»).

Жареные кирпичи и автономные квартиры

В украинской столице блэкаут длится уже четвертые сутки. Как сообщила депутат городского совета Марина Порошенко, жителей некоторых домов может ждать расселение, если ситуация с электро- и водоснабжением в ближайшее время не улучшится.

«Есть определенное количество зданий, которые находятся в более критическом состоянии и где тяжело восстановить тепло и электроснабжение. Если этого не произойдет в ближайшее время, то тогда встанет вопрос о расселении таких домов», — сказала она (цитата по «Новости.Live»).

Нардеп отказалась назвать точное число домов, которые могут быть расселены. В настоящее время коммунальщики работают над решением проблемы, заверила она.

Тем временем жители Киева начали жарить кирпичи, чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. В своем Telegram-канале он опубликовал скриншот фото из социальных сетей, на котором киевлянин показал такой способ обогрева.

На украинских ресурсах по продаже недвижимости стали появляться объявления об «автономных» квартирах, защищенных от отключений воды, отопления и света. Также в поисковике объявлений есть отдельные пункты – «работает лифт» и «резервное питание квартиры» (генераторы или инверторы).

Как выяснило РИА Новости, из почти 12800 квартир, выставленных на продажу, только около 1600 останутся отапливаемыми во время отключений электричества. Водоснабжение и лифт останутся в 929 квартирах.

Квартир с водой, газом, отоплением и работающим лифтом во время блэкаута, а также с резервным электропитанием, всего шесть — менее 0,05% от всех представленных вариантов.

Самая дорогая «полностью автономная квартира» на улице Грушевского стоит $999 тысяч.

Киевским школьникам из-за блэкаута продлят каникулы до февраля, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. При этом детские сады продолжат работать. Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик отметила, что ученики смогут компенсировать пропущенные занятия за счет, например, отмены весенних каникул.

«Ситуация особенно сложная»

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал работу столичной администрации и лично мэра украинской столицы Виталием Кличко. По его мнению, городские власти упустили время, когда можно было принять меры, связанные с блэкаутом и отключением отопления.

«Ситуация в Киеве особенно сложная: городские власти упустили время, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города», — сказал Зеленский.

Для урегулирования ситуации создан постоянно действующий штаб.

Кличко же публично поспорил с главой государства: он задался вопросом, «какой «интенсивности» в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит». По словам градоначальника, высказывания Зеленского обесценивают труд специалистов, которые поддерживают жизнедеятельность города. Сам мэр Киева еще 9 января призвал жителей столицы на время покинуть город, так как во многих домах отсутствовали тепло и вода.