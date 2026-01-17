Россиянам объяснили, в чем полезнее ходить дома: в тапочках, носках или босиком

Врач Агаева: по дому полезнее всего ходить босиком, а не в носках и тапочках

Здоровым людям лучше всего ходить дома босиком, а при наличии некоторых заболеваний выбирать тапочки. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Агаева.

«Взрослым без заболеваний опорно-двигательного аппарата полезнее ходить по дому босиком. Так, активация всех мелких мышц, связок и сухожилий стоп способствует их укреплению и предотвращает развитие плоскостопия. Кроме того, ходьба босиком «тренирует» мозг эффективнее контролировать положение стоп, голеностопа и всего тела, что улучшает баланс и координацию движений. Наряду с этим, хождение босиком снижает риск возникновения вросших ногтей и деформаций пальцев», — рассказывает врач.

Если в помещении холодный или скользкий пол, хождение босиком может быть небезопасным для здоровья. В этом случае рекомендуется отдавать предпочтение носкам или тапочкам, однако они должны соответствовать определенным критериям, которые способствуют профилактике ортопедических проблем.

Носки должны быть с противоскользящей подошвой: иметь силиконовые или резиновые вставки в зоне пятки и свода стопы. Это помогает снизить риск падения на гладких поверхностях, например, при хождении по плитке или ламинату. Кроме того, важно выбирать модели без давящих резинок, поскольку они способны нарушать кровообращение, что особенно вредно для пациентов с сахарным диабетом, варикозным расширением вен или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Рекомендуется выбирать носки с анатомической посадкой, поскольку их крой повторяет форму стопы, учитывая, что левая и правая нога имеют свои особенности. При этом предпочтение следует отдавать изделиям из хлопка, бамбука, шерсти мериноса или их смесовым вариантам. Эти материалы эффективно впитывают влагу и позволяют коже «дышать», что снижает риск раздражения и развития грибковых инфекций», — уточняет Агаева.

При выборе домашних тапочек важно учитывать следующее. Чтобы снизить вероятность подворачивания ног, обувь должна иметь жесткий задник, который фиксирует пятки и тем самым предотвращает их смещение вбок. Надежная фиксация пяток также избавляет от необходимости напрягать пальцы ног для удержания тапок, что, в свою очередь, негативно влияет на мышцы нижних конечностей.

Подошва тапочек должна быть прочной, поскольку это необходимо для амортизации ног, и в то же время достаточно гибкой, чтобы стопы работали естественно, как при ходьбе босиком. Кроме того, у тапок должна быть просторная носочная часть, поскольку это поддерживает естественное положение пальцев ног, предупреждает их сдавление и возникновение деформаций.

Верх и стелька домашних тапочек должны быть выполнены из натуральных материалов, например, кожи, хлопка или войлока, поскольку они предотвращают перегрев и создание влажной среды, благоприятной для грибка.

«Домашние тапочки рекомендуется носить людям с сахарным диабетом, поскольку у них повышен риск травмирования стоп. Также их желательно носить пожилым людям, так как с возрастом увеличивается вероятность падений, а правильно подобранная домашняя обувь способна повысить устойчивость при ходьбе. Важно отметить, что помимо вышеперечисленных критериев, данная обувь должна быть с ортопедическими стельками. Они, в свою очередь, поддерживают правильное положение стоп и способствуют равномерному распределению нагрузок на нижние конечности», — рассказывает врач.

