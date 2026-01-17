Россиянам объяснили, можно ли доверять лекарствам, купленным онлайн

Онлайн-аптеки существенно повысили доступность препаратов, особенно для жителей регионов и людей с ограниченной мобильностью. О том, можно ли доверять таким лекарствам и безопасны ли они, «Газете.Ru» рассказала Елена Ватутина, сооснователь и генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание», эксперт фармацевтического рынка.

По словам эксперта, в России дистанционная торговля лекарствами разрешена и строго регламентирована. Онлайн-продажа с доставкой возможна для большинства безрецептурных препаратов. Что касается рецептурных, то уже 1 марта завершится эксперимент по их дистанционной продаже. Он проходит в трех регионах: Белгородской и Московской областях, а также в Москве. По итогам проекта можно будет оценить, стоит ли распространить его на страну.

«Вернемся к действующим общим правилам. Они помогут понять, почему бояться онлайн-аптек не стоит. Сейчас продавать лекарства дистанционно могут исключительно аптечные организации, у которых есть на это специальная лицензия и официальное разрешение на дистанционную торговлю. Это означает, что легальная онлайн-аптека по уровню ответственности приравнивается к стационарной и обязана соблюдать требования к хранению, логистике и качеству лекарственных средств», — объяснила эксперт.

Основные риски при покупке лекарств через интернет связаны не с онлайн-форматом аптеки. Опасны нелегальные площадки: сайты физлиц или организаций, не имеющих лицензии, объявления о продаже препаратов через социальные сети и мессенджеры, предложения с подозрительно низкими ценами. В подобных случаях высока вероятность приобретения фальсифицированных, незарегистрированных или неправильно хранившихся лекарственных средств.

Для минимизации рисков потребителям важно придерживаться нескольких базовых принципов. Знать о них полезно и фармацевтам.

«В первую очередь необходимо проверять юридическую информацию об аптеке: наличие лицензии, регистрационные данные и контакты юрлица. Продавать лекарства онлайн может только аптека-юрлицо, которая не менее года имеет лицензию на дистанционную продажу лекарств. Легальные онлайн-аптеки не скрывают эту информацию», — рассказала специалист.

Второй важный принцип — не поддаваться соблазну купить лекарство по цене ниже рыночной. Ценовые аномалии на фармрынке, как правило, не случайны и могут говорить о нарушении правил розничной торговли. Например, если у лекарства истекает срок годности через месяц и аптека продает его по сниженной цене, об этом будет примечание на сайте. Но если явных причин занизить цену нет, стоит насторожиться.

«Третье правило — проверка подлинности препаратов после получения. Выполнить ее помогает современная система маркировки. Она касается и тех лекарств, которые продаются дистанционным способом. Благодаря ей покупатель может убедиться, что конкретная упаковка лекарства законно введена в оборот», — добавила эксперт.

Итак, если мы выбираем легальную площадку, проверяем маркировку и срок годности, то дистанционная покупка лекарств столь же безопасна, как приобретение препарата в любой стационарной аптеке. И важно объяснять это покупателям, просвещать их на сайтах легальных онлайн-аптек, обучать тому, как не быть обманутыми.

«Безопасность онлайн-торговли лекарствами — это результат совместных усилий государства, аптек и потребителей. Это неизбежное следствие цифровизации фармацевтического рынка. Онлайн-аптеки могут быть удобным и безопасным инструментом поддержания и сохранения здоровья, если мы все будем относиться к этому инструменту вдумчиво, внимательно и ответственно», — резюмировала она.

