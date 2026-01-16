Тимошенко отпустили под залог. На суде она назвала режим Зеленского фашистским

Суд на Украине избрал главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму 33 млн гривен. Кроме этого, экс-премьеру запретили выезжать за пределы Киевской области и общаться с 66 депутатами. На заседании прокурор рассказал, что Тимошенко предлагала парламентариям по $10 тыс. ежемесячно за голосования. Сама же экс-премьер сообщила, что ее хотят выгнать из страны, и назвала режим Владимира Зеленского фашистским. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Высший антикоррупционный суд Украины избрал главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму 33 млн гривен (около 60 млн руб.). Об этом сообщила «Страна.ua».

Кроме этого, экс-премьеру Украины также запретили покидать Киевскую область, обязав Тимошенко сдать загранпаспорт, а также ей нельзя общаться с 66 парламентариями. Лидер «Батькивщины» рассказала, что в это перечень попали ее коллеги, с которыми они проводили совместные голосования.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины накануне запросила для Юлии Тимошенко залог в размере 50 млн гривен. На суде прокурор объяснил это тем, что в декларации у экс-премьера указано более $4 млн сбережений. Тимошенко при этом сообщила, что получила эти деньги еще несколько лет назад в качестве «моральной компенсации» от компании из США за незаконное осуждение во времена президентства Виктора Януковича. Тимошенко отметила, что, по сути, не располагает этими средствами, так как ранее отдала их своей дочери для ведения бизнеса.

Глава «Батькивщины» также заявила, что ее хотят «выгнать из страны», однако она никуда не уедет.

«Я хочу, чтобы знали все и в НАБУ, и те, кто дает им указания, что я буду тут, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима», — подчеркнула она.

Экс-премьер сообщила, что собирается обжаловать решение суда, добавив, что сначала подаст апелляцию, а затем попросит друзей и коллег внести за нее залог. Сделать это необходимо в течение пяти дней. Погасить залог сама Тимошенко не может, так как все ее счета ранее были заблокированы.

В чем обвиняют Тимошенко?

13 января Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП Украины сообщили о разоблачении главы одной из фракций Верховной рады, предлагавшему взятки депутатам за голосование. Как рассказал на суде прокурор, по версии следствия, Тимошенко ежемесячно предлагала парламентариям по $10 тыс .

Один из депутатов, которому поступило такое предложение, и обратился в НАБУ. Он рассказал следователям, что лидер «Батькивщины» успокаивала его и заявляла о невозможности информационных утечек. Тимошенко якобы рассказала парламентарию, что ее кабинет каждую неделю проверяют на предмет прослушки самой передовой техникой в стране.

Обвинитель не раскрыл, какой именно депутат обратился в НАБУ, заявив, что его имя было специально засекречено. Однако сама глава «Батькивщины» рассказала, что речь идет о парламентарии от президентской фракции «Слуга народа» Игоре Копытином .

«Господин Копытин — это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ», — пояснила Юлия Тимошенко.

Она также рассказала, что никогда не вела диалогов, записи которых ранее были обнародованы антикоррупционными органами Украины. Экс-премьер добавила, что не знает парламентариев, которые фигурируют на пленках бюро, и назвала дело в отношении себя «политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ».

Комментируя файл с названием «Касса», найденный на ее компьютере, Тимошенко объяснила, что в нем содержались бухгалтерские записи для обеспечения работы офиса ее партии.

«Там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, печенье», — рассказала лидер «Батькивщины».

Сам же компьютер, по ее словам, также принадлежал ее офису, а не личной ей.

«Она в топе»

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что Тимошенко могут использовать как инструмент в борьбе с нынешним режимом Зеленского. По словам бывшего депутата, западные политические силы могут сделать ее следующим президентом Украины.

«Я думаю, что это [уголовное] дело только реанимирует Юлию Владимировну… Она в прошлой жизни была будильником. Ни одно масштабное событие на Украине без ее участия не проходило. Я имею ввиду два «майдана». Ее «разбудили». На протяжении 10 лет ее не было слышно и видно, а сейчас она в топе информационных потоков на Украине», — добавил Килинкаров.

Он также отметил, что дело в отношении Тимошенко — это «предвестник того, что все идет к завершению конфликта».

«На самом деле речь уже идет о выборах. Это вопрос только времени <…> Считаю, что у Зеленского никаких перспектив на второй срок президентства нет, <…> поэтому будут новые новые-старые фигуры. Я не исключаю Юлию Владимировну в качестве такой фигуры», — уточнил он.

Сама глава «Батькивщины», комментируя обыски в офисе своей партии, также заявляла, что происходящее указывает на то, что выборы на Украине «гораздо ближе, чем казалось».