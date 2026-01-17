В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

Внимание всем! Воздушная тревога!» — поделился губернатор.

15 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

В этот же день в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также командным пунктам. Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 162 районах.

11 января в Севастополе после сигналов воздушной тревоги прекратил работу общественный транспорт.

Ранее в Донецке произошли взрывы.