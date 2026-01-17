Названа россиянка с лучшей турнирной сеткой на Australian Open

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о сетке российских женщин в одиночном разряде на стартующем Открытом чемпионате Австралии, отметив, что лучший вариант достался Людмиле Самсоновой.

«Насте Павлюченковой будет тяжело, хотелось бы, чтобы она хорошо сыграла, но тяжелая сетка. Александрова – там, начиная с третьего круга такие серьезные соперники. Я бы сказал, что у Самсоновой самая хорошая сетка, на мой взгляд. Зигемунд, потом малоизвестные австралийки и в третьем круге возможна Наоми Осака – ну, это хороший вариант, это хорошая сетка».

Анастасия Павлюченкова уже во втором круге Открытого чемпионата Австралии может сыграть с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Посеянная под 18-м номером Людмила Самсонова сыграет в первом круге с немкой Лаурой Зигемунд, в случае победы затем встретится с кем-то из австралиек – Кимберли Биррелл или Мэдисон Инглис. В третьем круге наиболее рейтинговой из возможных соперниц Самсоновой станет японка Наоми Осака, посеянная под 16-м номером. В четвертом круге россиянка может встретиться со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

Ранее Мирра Андреева призналась, что ее мотивирует, когда фанаты на матче болеют против нее.