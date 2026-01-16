РФ и Украина согласились на введение локального режима прекращения огня у ЗАЭС

МАГАТЭ: у ЗАЭС будет введен локальный режим прекращения огня

Россия и Украина договорились о введении локального режима прекращения огня у Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ добилось согласия как Российской Федерации, так и Украины на введение локального режима прекращения огня, который позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции», — говорится в сообщении.

МАГАТЭ начало консультации по временному перемирию в районе Запорожской АЭС для ремонта резервной линии электроснабжения 10 января.

2 января в результате военных действий была повреждена и отключена последняя оставшаяся резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ на Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС осталась полностью зависима от единственной работающей линии 750 кВ.

Ранее директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно.