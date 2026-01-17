На фоне блэкаута на Украине мошенники придумали новую схему обмана

Глава правления государственного «Ощадбанка» Сергей Наумов предупредил украинцев в своем Telegram-канале о новой мошеннической схеме.

По его словам, в последние дни украинцы получают сообщения якобы от имени «Ощадбанка» и энергетических компаний о возможности получения компенсаций за перебои с электроснабжением.

«Это мошенническая схема», — подчеркнул Наумов.

Он подчеркнул, что «Ощадбанк» не отправляет сообщений со ссылками на сторонние сайты, не оформляет компенсации через мессенджеры и не просит вводить данные карт или банкинга по таким ссылкам.

16 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина получит от Германии €60 млн на энергетику.

Энергетическая система Украины была переведена в режим чрезвычайной ситуации. Министерство энергетики страны заявило о полном отсутствии неповрежденных электростанций. Наиболее сложная обстановка сложилась в Киеве, где блэкаут продолжается четвертые сутки. В связи с этим, городские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из-за невозможности восстановления тепло- и электроснабжения. Местные жители вынуждены прибегать к альтернативным способам обогрева, в том числе «жарят кирпичи», и ищут жилье с автономным обеспечением.

Ранее Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город.