Календарь православных постов на 2026 год: даты и правила питания

Что такое пост
Само слово «пост» как период воздержания восходит к общеевропейскому понятию стойкости и твердости, в древнегерманских языках fastan означало «соблюдать, держаться крепко». В русском языке глагол «поститись» означал «стоять на страже, караулить». Эти два смысла в православной традиции образно соединены.
В самом термине уже заложена ключевая идея: это не просто отказ от пищи, а собранное, бдительное состояние духа, когда человек «стоит на страже» своих мыслей, чувств и поступков.
Священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов в разговоре с «Газетой.Ru» образно сравнил пост со спортивными сборами.
Это такая дисциплина, которая призвана помогать. Есть занятия спортом, а бывают спортивные сборы, когда ты усиливаешь тренировки. Пост — это как раз такие спортивные сборы для души.
Традиция поститься идет из Ветхого Завета. Пророки практиковали воздержание для духовного сосредоточения. Но в древнее время пост означал полный отказ от пищи.
Сам Господь, наш Иисус Христос, показал нам пример: перед тем, как выйти на общественную проповедь, он ушел в пустыню и постился там 40 дней и 40 ночей. Он нам сам показал, что перед важными событиями нужно себя таким образом подготавливать.
В первые века христиане стали добровольно поститься перед большими праздниками, следуя примеру Христа. Со временем в церковном календаре утвердился обычай — держать многодневные посты перед важными праздниками. Позже к ним присоединился Петров пост, объяснил священник.
Какие бывают посты
По продолжительности посты делятся на многодневные и однодневные.
К многодневным относятся: Великий пост, Петров пост, Успенский пост и Рождественский пост.
К однодневным: Крещенский сочельник, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста Господня.
Помимо этого, православные регулярно постятся по средам и пятницам. Установление этих дней как периода поста восходит к апостольским временам и связано с памятью о предательстве Иуды (среда) и Крестной смерти Спасителя (пятница).
Пост в среду и пятницу отменяется лишь в течение пяти сплошных седмиц для отдыха верующих, а также если они выпадают на двунадесятые или великие праздники.
~По содержанию и цели посты можно разделить на:
~
- Телесный (пищевой): воздержание от определенных видов пищи. Самый распространенный тип.
- Духовный: акцент делается на отказе от злых помыслов, развлечений, суетных занятий, увеличении времени для молитвы, чтения духовной литературы и добрых дел. По словам отца Николая, человек может сделать себе информационный «детокс», например, ограничить просмотр сериалов и проводить меньше времени в социальных сетях.
Важно побороть свою главную страсть, а у каждого она своя.
- Литургический (евхаристический): полное воздержание от пищи и питья с полуночи до принятия Таинства Причастия. Это обязательная подготовка для всех верующих, желающих причаститься.
Посты различаются по строгости пищевого воздержания.
- Сухоядение: невареная растительная пища без масла (хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи).
- Горячая пища без масла: вареные, тушеные овощи, каши на воде.
- Горячая пища с маслом (елеем): растительная пища с добавлением растительного масла.
- Разрешение на рыбу: к растительной пище с маслом добавляется рыба и морепродукты.
- Разрешение на вино: в некоторые дни устав допускает умеренное употребление вина (речь идет только о натуральном виноградном вине без добавления спирта или сахара).
Православные посты в 2026 году
Согласно церковному календарю, православных верующих в 2026 году ждет четыре многодневных и три однодневных поста.
Многодневные посты
- Великий пост
Даты: 23 февраля –11 апреля
Самый строгий пост в православии, цель которого — подготовка к Пасхе (в 2026 году она приходится на 12 апреля). Установлен в память о 40-дневном посте Христа в пустыне, где его искушал дьявол.
В Великий пост нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, рыбу (кроме дней послабления). В будни разрешена растительная пища без масла (сухоядение, вареные овощи/крупы), в выходные допускается добавлять в блюда растительное масло. Рыбу можно есть только в праздники: Благовещение (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье, 5 апреля).
Страстная седмица — самая строгая неделя поста. Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. Особенно выделяется Великая Пятница (10 апреля).
- Петров пост (Апостольский)
Даты: 8 июня – 11 июля
У Петрова поста иная традиция возникновения. Он появился позже как компенсационный для тех, кто не смог поститься в Великий пост. Посвящен памяти святых апостолов Петра и Павла, которые, по свидетельству книги Деяний, постились перед началом своих миссионерских путешествий.
Наименее строгий из многодневных постов. По средам и пятницам — сухоядение, в остальные дни часто разрешается рыба.
- Успенский пост
Даты: 14 августа – 27 августа
Пост посвящен приготовлению к одному из великих праздников — Успению Пресвятой Богородицы (28 августа). Верующие подражают самой Богородице, которая, узнав о времени своего перехода от земной жизни к небесной, усиленно молилась и постилась.
В Успенский пост, как и в любой другой, под запретом продукты животного происхождения.
По понедельникам, средам и пятницам: сухоядение (например, хлеб, овощи, фрукты).
Во вторник и четверг: горячая пища без масла.
В субботу и воскресенье: пища с растительным маслом.
В праздник Преображения Господня (19 августа) разрешено есть рыбу.
- Рождественский (Филиппов) пост
Даты: 28 ноября 2026 года – 6 января 2027 года
Пост готовит верующих к празднованию Рождества Христова (7 января). Строгость поста возрастает постепенно. До 19 декабря рыба разрешена только во вторник, четверг и в выходные. С 20 декабря: рыба только в субботу и воскресенье, в будни — горячая пища с маслом.
Самые строгие дни выпадают на конец декабря, в том числе Новый год. Кульминация поста — Сочельник (6 декабря): до появления первой звезды желательно воздерживаться от пищи, а затем вкушать кутью и постные блюда.
Однодневные посты
- Крещенский сочельник
Дата: 18 января
День строгого поста, последний перед праздником Крещения Господня (19 января). Верующие готовятся к освящению воды, воздерживаясь от скоромной пищи до появления первой звезды, а по уставу — до конца литургии и освящения воды, после чего вкушают постное блюдо сочиво (пшеница/рис с медом). Если сочельник выпадает на выходной, допускается дневная трапеза и ужин с растительным маслом.
- Предтеченский пост
Дата: 11 сентября
В этот день церковь вспоминает трагическую гибель Иоанна Предтечи. Пророка казнил царь Ирод за обличение его грехов: Иоанну отсекли голову и похоронили в нечистотах.
В Предтеченский пост верующие не употребляют в пищу продукты животного происхождения. Если праздник выпадает на среду или пятницу, разрешено только сухоядение. Если на понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье, можно употреблять блюда с маслом.
- Крестовоздвиженский пост
Дата: 27 сентября
В IV веке в Иерусалиме мать императора Константина Великого Елена обнаружила Крест, на котором был распят Христос. Пост напоминает о жертве Христа на Кресте и его страданиях.
Верующим можно есть пищу с растительным маслом, если пост не выпадает на среду или пятницу.
Пять составляющих поста
Николай Конюхов выделяет пять составляющих правильного поста, которых обязательно должны придерживаться верующие.
- Молитва
«Мы отказываемся от физических удовольствий, чтобы освободить время и энергию для более глубокой молитвы. Этот принцип осознают и монахи, понимая, что «сытое брюхо к молитве глухо». Молитва – наше обращение к Богу, беседа с ним, и она должна быть искренней, а не формальной», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».
- Покаяние
Оно помогает осознать, что нам мешает качественно общаться с Богом. По словам священника, это процесс самоанализа и признания своих ошибок, направленный на исправление и возвращение к духовному пути.
- Милосердие или дела любви
Если человек не практикует милосердие, его пост становится формальным и неблаготворным, говорит Николай Конюхов. Важно не только ограничить себя, но и направить освободившиеся ресурсы, например, сэкономленные деньги, на помощь нуждающимся.
- Воздержание
Наиболее распространенный элемент поста. Некоторые святые отцы, в частности Макарий Великий, считали, что борьба с чревоугодием открывает путь к преодолению других пороков — гордыни, похоти и т.д.
Отец Николай призывает верующих к индивидуальному подходу в соблюдении поста, учитывая особенности организма.
Важно учитывать состояние здоровья, образ жизни и личные обстоятельства каждого. Если человеку необходимо есть определенные продукты, не нужно их убирать из рациона. Вместо этого можно отказаться от других привычек: курения, чрезмерного использования интернета, просмотра сериалов или других развлечений.
- Прощение
Особенно актуально в Прощеное воскресенье, которое наступает перед Великим постом. Человек в состоянии обиды не способен к полноценной духовной жизни. Пост, как говорит священник, является идеальным временем для того, чтобы отпустить обиды и примириться с ближними.