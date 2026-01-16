Календарь православных постов на 2026 год: даты и правила питания

Зачем нужно поститься и как это правильно делать

Пост ассоциируется у большинства с ограничениями в еде, однако для верующих эта традиция имеет глубокий смысл. Это время духовного роста, работы над собой, усиленной молитвы, покаяния и приближения к Богу. «Газета.Ru» рассказывает, на какие даты приходятся посты в 2026 году и как их правильно соблюдать.

Что такое пост

Само слово «пост» как период воздержания восходит к общеевропейскому понятию стойкости и твердости, в древнегерманских языках fastan означало «соблюдать, держаться крепко». В русском языке глагол «поститись» означал «стоять на страже, караулить». Эти два смысла в православной традиции образно соединены.

В самом термине уже заложена ключевая идея: это не просто отказ от пищи, а собранное, бдительное состояние духа, когда человек «стоит на страже» своих мыслей, чувств и поступков.

Священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов в разговоре с «Газетой.Ru» образно сравнил пост со спортивными сборами.

Это такая дисциплина, которая призвана помогать. Есть занятия спортом, а бывают спортивные сборы, когда ты усиливаешь тренировки. Пост — это как раз такие спортивные сборы для души. Николай Конюхов священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Традиция поститься идет из Ветхого Завета. Пророки практиковали воздержание для духовного сосредоточения. Но в древнее время пост означал полный отказ от пищи.

Сам Господь, наш Иисус Христос, показал нам пример: перед тем, как выйти на общественную проповедь, он ушел в пустыню и постился там 40 дней и 40 ночей. Он нам сам показал, что перед важными событиями нужно себя таким образом подготавливать. Николай Конюхов священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Wikimedia Commons

В первые века христиане стали добровольно поститься перед большими праздниками, следуя примеру Христа. Со временем в церковном календаре утвердился обычай — держать многодневные посты перед важными праздниками. Позже к ним присоединился Петров пост, объяснил священник.

Какие бывают посты

По продолжительности посты делятся на многодневные и однодневные.

К многодневным относятся: Великий пост, Петров пост, Успенский пост и Рождественский пост.

К однодневным: Крещенский сочельник, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста Господня.

Помимо этого, православные регулярно постятся по средам и пятницам. Установление этих дней как периода поста восходит к апостольским временам и связано с памятью о предательстве Иуды (среда) и Крестной смерти Спасителя (пятница).

Пост в среду и пятницу отменяется лишь в течение пяти сплошных седмиц для отдыха верующих, а также если они выпадают на двунадесятые или великие праздники.

~По содержанию и цели посты можно разделить на:

~



Телесный (пищевой) : воздержание от определенных видов пищи. Самый распространенный тип.

: воздержание от определенных видов пищи. Самый распространенный тип. Духовный: акцент делается на отказе от злых помыслов, развлечений, суетных занятий, увеличении времени для молитвы, чтения духовной литературы и добрых дел. По словам отца Николая, человек может сделать себе информационный «детокс», например, ограничить просмотр сериалов и проводить меньше времени в социальных сетях.

Важно побороть свою главную страсть, а у каждого она своя. Николай Конюхов священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Литургический (евхаристический): полное воздержание от пищи и питья с полуночи до принятия Таинства Причастия. Это обязательная подготовка для всех верующих, желающих причаститься.

Посты различаются по строгости пищевого воздержания.

Сухоядение: невареная растительная пища без масла (хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи).

Горячая пища без масла: вареные, тушеные овощи, каши на воде.

Горячая пища с маслом (елеем): растительная пища с добавлением растительного масла.

Разрешение на рыбу: к растительной пище с маслом добавляется рыба и морепродукты.

Разрешение на вино: в некоторые дни устав допускает умеренное употребление вина (речь идет только о натуральном виноградном вине без добавления спирта или сахара).

Dejan82/Shutterstock/FOTODOM

Православные посты в 2026 году

Согласно церковному календарю, православных верующих в 2026 году ждет четыре многодневных и три однодневных поста.

Многодневные посты

Великий пост

Самый строгий пост в православии, цель которого — подготовка к Пасхе (в 2026 году она приходится на 12 апреля). Установлен в память о 40-дневном посте Христа в пустыне, где его искушал дьявол.

48 дней длится Великий пост

В Великий пост нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, рыбу (кроме дней послабления). В будни разрешена растительная пища без масла (сухоядение, вареные овощи/крупы), в выходные допускается добавлять в блюда растительное масло. Рыбу можно есть только в праздники: Благовещение (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье, 5 апреля).

Важно! Страстная седмица — самая строгая неделя поста. Она посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа. Особенно выделяется Великая Пятница (10 апреля).

Петров пост (Апостольский)

У Петрова поста иная традиция возникновения. Он появился позже как компенсационный для тех, кто не смог поститься в Великий пост. Посвящен памяти святых апостолов Петра и Павла, которые, по свидетельству книги Деяний, постились перед началом своих миссионерских путешествий.

Наименее строгий из многодневных постов. По средам и пятницам — сухоядение, в остальные дни часто разрешается рыба.

Успенский пост

Пост посвящен приготовлению к одному из великих праздников — Успению Пресвятой Богородицы (28 августа). Верующие подражают самой Богородице, которая, узнав о времени своего перехода от земной жизни к небесной, усиленно молилась и постилась.

В Успенский пост, как и в любой другой, под запретом продукты животного происхождения.

По понедельникам, средам и пятницам: сухоядение (например, хлеб, овощи, фрукты).

Во вторник и четверг: горячая пища без масла.

В субботу и воскресенье: пища с растительным маслом.

В праздник Преображения Господня (19 августа) разрешено есть рыбу.

Woodpond/Shutterstock/FOTODOM

Рождественский (Филиппов) пост

Пост готовит верующих к празднованию Рождества Христова (7 января). Строгость поста возрастает постепенно. До 19 декабря рыба разрешена только во вторник, четверг и в выходные. С 20 декабря: рыба только в субботу и воскресенье, в будни — горячая пища с маслом.

Самые строгие дни выпадают на конец декабря, в том числе Новый год. Кульминация поста — Сочельник (6 декабря): до появления первой звезды желательно воздерживаться от пищи, а затем вкушать кутью и постные блюда.

Однодневные посты

Крещенский сочельник

День строгого поста, последний перед праздником Крещения Господня (19 января). Верующие готовятся к освящению воды, воздерживаясь от скоромной пищи до появления первой звезды, а по уставу — до конца литургии и освящения воды, после чего вкушают постное блюдо сочиво (пшеница/рис с медом). Если сочельник выпадает на выходной, допускается дневная трапеза и ужин с растительным маслом.

Предтеченский пост

В этот день церковь вспоминает трагическую гибель Иоанна Предтечи. Пророка казнил царь Ирод за обличение его грехов: Иоанну отсекли голову и похоронили в нечистотах.

В Предтеченский пост верующие не употребляют в пищу продукты животного происхождения. Если праздник выпадает на среду или пятницу, разрешено только сухоядение. Если на понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье, можно употреблять блюда с маслом.

elenamazur/Shutterstock/FOTODOM

Крестовоздвиженский пост

В IV веке в Иерусалиме мать императора Константина Великого Елена обнаружила Крест, на котором был распят Христос. Пост напоминает о жертве Христа на Кресте и его страданиях.

Верующим можно есть пищу с растительным маслом, если пост не выпадает на среду или пятницу.

Пять составляющих поста

Николай Конюхов выделяет пять составляющих правильного поста, которых обязательно должны придерживаться верующие.

Молитва

«Мы отказываемся от физических удовольствий, чтобы освободить время и энергию для более глубокой молитвы. Этот принцип осознают и монахи, понимая, что «сытое брюхо к молитве глухо». Молитва – наше обращение к Богу, беседа с ним, и она должна быть искренней, а не формальной», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Покаяние

Оно помогает осознать, что нам мешает качественно общаться с Богом. По словам священника, это процесс самоанализа и признания своих ошибок, направленный на исправление и возвращение к духовному пути.

Милосердие или дела любви

Если человек не практикует милосердие, его пост становится формальным и неблаготворным, говорит Николай Конюхов. Важно не только ограничить себя, но и направить освободившиеся ресурсы, например, сэкономленные деньги, на помощь нуждающимся.

Воздержание

Наиболее распространенный элемент поста. Некоторые святые отцы, в частности Макарий Великий, считали, что борьба с чревоугодием открывает путь к преодолению других пороков — гордыни, похоти и т.д.

Отец Николай призывает верующих к индивидуальному подходу в соблюдении поста, учитывая особенности организма.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Важно учитывать состояние здоровья, образ жизни и личные обстоятельства каждого. Если человеку необходимо есть определенные продукты, не нужно их убирать из рациона. Вместо этого можно отказаться от других привычек: курения, чрезмерного использования интернета, просмотра сериалов или других развлечений. Николай Конюхов священник, клирик московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Прощение

Особенно актуально в Прощеное воскресенье, которое наступает перед Великим постом. Человек в состоянии обиды не способен к полноценной духовной жизни. Пост, как говорит священник, является идеальным временем для того, чтобы отпустить обиды и примириться с ближними.