Путин пошутил о чертях в московском метро, которых раньше боялись пассажиры

Президент РФ Владимир Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в XX веке боялись «чертей» в метро. Об этом пишет РИА Новости.

16 января Путин осмотрел выставку образцов беспилотных поездов в электродепо московского метрополитена «Аминьевское». Лидера страны сопровождал мэр Москвы Сергей Собянин. Он показал президенту ретропоезд, в котором воссоздан интерьер 1935 года, когда была запущена первая линия метро.

Главе государства рассказали, что тогда москвичам разрешали курить в вагонах метро, поскольку люди боялись «чертей в подземке».

«Чтобы отгонять? Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех», — пошутил Путин.

По словам Собянина, в первых вагонах московского метро были удобные сиденья и играл патефон, чтобы пассажиры чувствовали себя спокойно и безопасно.

16 января Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро поколения «Москва-2024». По словам мэра столицы, первый этап пройдет без пассажиров, с вагоновожатым и вне графика. Ожидается, что в 2027 году пассажиров начнет обслуживать полностью беспилотный поезд, а в 2030 году целая линия метро будет беспилотной.

