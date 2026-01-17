Размер шрифта
Армия

«Присвоим ей девятый номер»: Трамп заявил о готовности остановить еще одну войну

Трамп заявил о планах остановить девятую войну — конфликт в Йемене
Evelyn Hockstein/Reuters

США придется заняться разрешением конфликта между Саудовской Аравией и сепаратистами в Йемене. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью британской газете The Daily Mail.

«Я думаю, что это еще одна война, которой нам придется заняться. Мы присвоим ей девятый номер», — сказал он.

Ранее Трамп утверждал, что с момента его возвращения в Белый дом США якобы остановили восемь войн.

7 января Трамп заявил, что Норвегия не присудила ему Нобелевскую премию мира «по глупости», поскольку он «в одиночку завершил восемь войн» и «спас миллионы жизней».

Ситуация на территории Йемена резко обострилась в декабре в связи с масштабным наступлением сил Южного переходного совета (ЮПС), стремящихся к восстановлению независимости Южного Йемена. К концу месяца страна оказалась на грани окончательного распада и нового витка гражданской войны.

30 декабря арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиационные удары по грузу в порту Эль-Мукалла в Йемене. Гавань находится в провинции Хадрамаут. Целью стали контейнеры с оружием и боевой техникой, выгруженные с двух судов, прибывших в республику из ОАЭ.

Ранее Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27641605_rnd_1",
    "video_id": "record::28fe62d4-f5a1-4edb-b141-2c47a43eb3d3"
}
 
