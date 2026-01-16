Размер шрифта
В России проиндексируют более 40 соцвыплат с 1 февраля

Минтруда: в России с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и компенсаций
Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 февраля в России будут повышены размеры свыше 40 различных пособий и компенсационных выплат. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

Выплаты, пособии и компенсации будут проиндексированы на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Выплаты вырастут на 5,6 процента, отметили в министерстве.

В частности, материнский капитал при рождении первого ребенка увеличится почти до 729 тысяч рублей. После появления второго ребенка семья получит дополнительную сумму порядка 234 тысяч рублей.

Если родители не воспользовались материнским капиталом, положенным за первенца, то при рождении второго ребенка размер капитала составит 963 тысячи рублей. Это превышает текущее значение примерно на 51 тысячу рублей.

Кроме того, будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.

