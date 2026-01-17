Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Уехавший из России комик ответил на обвинения в «переобувании»

Комик Шац заявил, что привык к обвинениям в изменении своей позиции
Global Look Press

Уехавший из России в Израиль комик Михали Шац заявил в интервью Youtube-каналу «Георгий за кадром», что привык к обвинениям в «переобувании».

«Будут и такие мнения. Я уже к ним привык абсолютно за это время», — поделился комик, ответив на комментарий ведущего по поводу симпатии Шаца к израильтянам.

Он рассказал о своей жизни в Израиле, отметив, что гордится своей принадлежностью к этому народу, так как евреи обладают множеством положительных качеств.

12 января Шац рассказал, что во времена СССР его семья отказалась от эмиграции в Израиль, чему он рад. Шац рассказал, что в 1967 году его родственники обсуждали возможность переезда в Израиль. Однако его отец Григорий Шац принял решение не покидать Советский Союз, объяснив, что он является советским коммунистом.

До этого Шац признался, что его отъезд из России можно назвать «эмоциональным бегством». Он заявил, что не мог находиться в РФ, поскольку это «полностью противоречило его взглядам». Телеведущий отметил, что не жалеет о своей эмиграции и считает Израиль своим домом, к которому он привык.

Ранее сообщалось, что на концерте Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) отобрали украинский флаг.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27641611_rnd_6",
    "video_id": "record::f1bb3e65-2ee9-4738-a594-78a3b7dffd27"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+