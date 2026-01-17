Уехавший из России комик ответил на обвинения в «переобувании»

Комик Шац заявил, что привык к обвинениям в изменении своей позиции

Уехавший из России в Израиль комик Михали Шац заявил в интервью Youtube-каналу «Георгий за кадром», что привык к обвинениям в «переобувании».

«Будут и такие мнения. Я уже к ним привык абсолютно за это время», — поделился комик, ответив на комментарий ведущего по поводу симпатии Шаца к израильтянам.

Он рассказал о своей жизни в Израиле, отметив, что гордится своей принадлежностью к этому народу, так как евреи обладают множеством положительных качеств.

12 января Шац рассказал, что во времена СССР его семья отказалась от эмиграции в Израиль, чему он рад. Шац рассказал, что в 1967 году его родственники обсуждали возможность переезда в Израиль. Однако его отец Григорий Шац принял решение не покидать Советский Союз, объяснив, что он является советским коммунистом.

До этого Шац признался, что его отъезд из России можно назвать «эмоциональным бегством». Он заявил, что не мог находиться в РФ, поскольку это «полностью противоречило его взглядам». Телеведущий отметил, что не жалеет о своей эмиграции и считает Израиль своим домом, к которому он привык.

