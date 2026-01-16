Размер шрифта
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

«Я — король пошлин»: Трамп пригрозил несогласным в вопросе с Гренландией новыми тарифами

Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами из-за Гренландии 
Дональд Трамп назвал себя «королем пошлин» и заявил, что может ввести новые тарифы в отношении тех стран, которые выступают против планов США по Гренландии. Спецпосланник президента США по острову Джефф Лэндри на фоне этого сказал, что сделка по Гренландии «должна быть и будет заключена». При этом Европа, по данным СМИ, боится вступать в открытое противостояние с главой Белого дома из-за роли США в гарантиях безопасности для Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые выступают против планов Вашингтона в отношении Гренландии. Об этом он заявил во время мероприятия в Белом доме, сообщает CNN.

«Я могу ввести тарифы против стран, если они не будут поддерживать вопрос с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия, она нам нужна для национальной безопасности. Так что я могу это сделать», — заявил Трамп.

Телеканал отметил, что эти слова прозвучали в то время, когда глава Белого дома рассказывал о том, как использовал тарифы, чтобы принудить другие страны к сотрудничеству в рамках плана по снижению цен на лекарства в США. Также американский президент назвал себя «королем пошлин, который проделал отличную работу».

Ранее спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что сделка по острову «должна быть и будет заключена». По его словам, глава Белого дома серьезно относится к своим планам по присоединению Гренландии к США.

Как прошли переговоры с Данией и Гренландией?

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт. Гренландская газета Sermitsiaq сообщала, что хоть датские власти и рассматривали переговоры как возможность заявить о том, что Гренландия не продается, госсекретарь США мог сделать предложение о покупке острова. О том, было ли оно сделано, неизвестно. Однако Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что встреча прошла откровенно и конструктивно, а ее темой стало усиление безопасности в Арктике.

Расмуссен также заявил, что датской и гренландской стороне не удалось изменить позицию США, чей президент имеет желание завладеть Гренландией.

Глава МИД Дании покинул Белый дом и закурил сразу после завершения переговоров, сообщал датский телеканал TV2. Расмуссен также предложил закурить и министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Сама Моцфельдт при этом расплакалась на интервью, которое давала после встречи в Вашингтоне.

«Моцфельдт вышла в прямой эфир на радио KNR — и здесь эмоции этого опытного и сдержанного политика выплеснулись наружу», — передавала гренландская радиостанция KNR.

В эфире глава МИД Гренландии рассказала, что ее ведомство активно работало над подготовкой к переговорам и созданием возможности для гренландцев «жить в безопасности». Однако после встречи давление со стороны Вашингтона только усилилось.

Чем ответит Европа?

Европейские политики критикуют намерения Трампа, заявляют о последствиях и говорят о необходимости защитить Гренландию. Так, глава французского минфина Ролан Лескюр предупредил американского коллегу Скотта Бессента о том, что любая попытка США захватить Гренландию «пересечет черту» и поставит под угрозу экономические отношения Европы с Вашингтоном. А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что члены НАТО, их союзники и европейские страны могут защитить себя от любой угрозы, откуда бы она ни исходила.

При этом, по данным Politico, государства ЕС не решаются открыто противостоять президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии в связи с ролью, которую Вашингтон играет в гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, Европа, как считают чиновники, морально не готова к витку эскалации, которую может вызвать ее ответ на возможные действия США в Гренландии.

Тем не менее, по словам дипломатов, сейчас в ЕС активно обсуждается вопрос о том, что блок может противопоставить США. Среди вариантов рассматривают тактику затягивания, лоббирование европейской точки зрения в кругах Республиканской партии, отправку на остров европейских войск, а также информационную кампанию в Америке. Наиболее радикальный вариант при этом представляет из себя прекращение поддержки американского военного присутствия в Гренландии, в том числе передача контроля над военными базами США Европе.

«Ведутся дискуссии о том, как мы могли бы оказать воздействие и сказать: «Эй, вы нуждаетесь в нас, и если вы так поступите, то мы ответим определенным образом. Но в то же время никто не хочет открыто об этом говорить», — отметил один из собеседников Politico.
 
