«Тайно успокаивают друг друга через Россию»: зачем лидеры Ирана и Израиля созваниваются с Путиным

Владимир Путин созвонился с Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как пояснили в Кремле, стороны обсуждали ситуацию в Исламской Республике — там с конца декабря продолжаются протесты, в которых Тегеран винит Израиль и США. Ранее СМИ писали, что Иран и Израиль тайно обмениваются «обнадеживающими» посланиями при посредничестве России. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Российский президент Владимир Путин созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Первую половину дня президент [Путин] во многом посвятил ситуации вокруг Ирана.

Сегодня уже состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху <...> В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана Пезешкианом», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Обстановка вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке «весьма накаленная», подчеркнул Песков. «Президент продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации», — пояснил он.

Российская сторона оказывает помощь не только Ирану, но и всему ближневосточному региону, отметил пресс-секретарь.

Как сообщается на сайте Кремля, в беседе с Нетаньяху российский лидер выступил за активизацию политико-дипломатических шагов для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также подтвердил готовность Москвы быть посредником и содействовать конструктивному диалогу с участием всех заинтересованных государств. Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Президент Ирана в свою очередь в отдельном разговоре рассказал Путину об усилиях по подавлению беспорядков, вспыхнувших в стране.

«Отмечалось, что Россия и Иран последовательно выступают с солидарных позиций в пользу скорейшей деэскалации напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом, за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится на сайте Кремля.

Путин и Пезешкиан также подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства» и договорились о реализации совместных экономических проектов.

В Госдуме заявили «Газете.Ru», что в контактах Путина с Нетаньяху и Пезешкианом «нет ничего удивительного». Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что Москву и Тегеран связывают не только доверительные отношения, но и договор о стратегическом партнерстве.

« Россия и Иран в рамках нашего договора о стратегическом партнерстве предпринимают все усилия, чтобы смягчить обстановку в ближневосточном регион е. Скорее всего, с этой целью президент Путин и связывался с израильским лидером. Наша задача помочь избежать эскалации возможного конфликта между Ираном и Израилем», — отметил депутат.

По его мнению, российская сторона также могла связаться с американцами, чтобы не допустить эскалации в ситуации с Ираном.

Передают «обнадеживающие сообщения»

6 января израильская государственная компания Kan со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху обратился к Путину с просьбой передать Ирану «обнадеживающее» послание о том, что Израиль не планирует нападать на Исламскую Республику. По данным компании, премьер еврейского государства опасается, что Тегеран решит нанести превентивный удар, пытаясь предотвратить возможную атаку.

Спустя неделю о подобных контактах написала и американская газета The Washington Post. По ее данным, они происходили еще в конце декабря — за несколько дней до начала протестов в Иране.

«В условиях высокой напряженности Израиль и Иран тайно успокаивали друг друга через Россию <...> Израильские официальные лица через Россию уведомили иранское руководство о том, что не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не подвергнется нападению первым. Иран ответил по российскому каналу, что также воздержится от превентивного удара», — говорится в материале.

Как заявили WP источники из числа дипломатов и региональных чиновников, Израиль таким образом пытался «избежать восприятия его действий как фактора, обостряющего напряженность» в двусторонних отношениях. В Иране же к израильской инициативе отнеслись «с опаской», хоть и отреагировали на нее позитивно.

«Иран считал, что даже если израильские заверения были искренними, они оставляли открытой возможность того, что американские военные могут совершить нападения на Иран в рамках кампании, скоординированной двумя союзниками», — отмечает издание.

При этом в конце декабря WP писала, что Нетаньяху надеется на прямое вмешательство Вашингтона в конфликт и пытается убедить президента США Дональда Трампа вновь атаковать иранские объекты. Ранее Соединенные Штаты уже наносили удары по ядерным объектам в Иране во время 12-дневной израильско-иранской войны летом 2025-го.

Обострение конфликта

В Иране с 28 декабря продолжаются массовые протесты, начавшиеся на фоне экономического кризиса. Первая акция прошла в Тегеране, после чего волнения перекинулись на другие города. Участники акций перекрывают дороги, поджигают автомобили и административные здания. Они требуют свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Самые жесткие столкновения с силами безопасности произошли в Малекшахи, Керманшахе и Лордегане. По последним данным, в стране задержали три тысячи участников массовых беспорядков и членов террористических группировок.

Тегеран возлагает ответственность за происходящее на Израиль и США. Так, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявлял, что у иранской стороны есть «множество документов и доказательств участия США и Израиля в террористических действиях последних дней». А начальник Генерального штаба ВС Ирана Абдольрахим Мусави прямо обвинил США и Израиль в отправке в страну террористов из «Исламского государства» для нападений на правоохранителей и мирных жителей во время акций протеста.

Нетаньяху открыто поддержал иранских демонстрантов, назвав их акции «протестами за свободу», а Трамп обвинил Тегеран в пересечении «красной линии» из-за жесткого подавления протестов. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон рассматривает «очень серьезные» варианты ответа на события в Иране, и обратился к участникам беспорядков со словами «помощь уже в пути»