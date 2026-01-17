МАГАТЭ заявило об отключении линии электропередачи на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции была повреждена подстанция, из-за чего отключилась одна линия электропередачи АЭС. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«На площадке Чернобыльской атомной электростанции за прошедшую неделю одна линия электропередачи была отключена после того, как в результате военной активности была повреждена электрическая подстанция, критически важная для электроснабжения объекта», — сказано в сообщении агентства со ссылкой на его генерального директора Рафаэля Гросси.

В заявлении также говорится, что после инцидента площадка Чернобыльской АЭС продолжила получать внешнее электроснабжение по другим линиям. Это «продемонстрировало ключевую роль подстанций в обеспечении непрерывной подачи электроэнергии, необходимой для работы основных систем безопасности», добавили в МАГАТЭ.

6 декабря 2025 года в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности.

В феврале прошлого года в интернете появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ тогда писали, что саркофаг ЧАЭС был атакован с помощью ударного дрона. Киев пытался обвинить Москву, но никаких доказательств не привел. Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва, установив, что беспилотник пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре. Конструкция здания не была повреждена, а радиационный фон остался в норме.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.