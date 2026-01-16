Одно лицо: политики, похожие друг на друга

Глава евродипломатии Кая Каллас перепутала двух политиков из Германии: она опубликовала фотографию с главой комитета бундестага по иностранным делам Армином Лашетом, однако в подписи назвала его министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Политики действительно очень похожи и к тому же живут по соседству, из-за чего их путала даже полиция. Лашет рассказывал, что регулярно ездит на работу на электросамокате, и однажды правоохранители обратились в минобороны — с просьбой передать Писториусу, что ему нельзя передвигаться по Берлину без охраны.

А на Мюнхенской конференции безопасности один из военных обратился к депутату словами «Доброе утро, господин министр».

Лашет и Писториус — не единственные, чье сходство вызывает путаницу. Какие политики выглядят как близнецы — в галерее «Газеты.Ru».