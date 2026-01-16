Генерал Мороз спешит на помощь. Усилит ли похолодание наступление России на Украине?

Полковник Ходаренок: на ход СВО влияют условия для применения БПЛА, а не мороз

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что морозы, которые сейчас наблюдаются на Украине, ослабят оборону ВСУ и увеличат ежесуточные темпы наступления российской армии. Насколько эти выводы эксперта соответствуют действительности, — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Меркурис полагает, что ВСУ используют водные преграды в качестве естественных препятствий, а морозы могут существенно облегчить форсирование рек частями и соединениями российской армии.

Поскольку СВО продолжается уже практически четыре года, то какого-то явно выраженного влияния сезонов на успех/неуспех оборонительных или наступательных боевых действий в ходе всего вооруженного конфликта на Украине не отмечается.

К тому же мнение Меркуриса никакими статистически данными, цифрами, сравнительными таблицами и графиками не подтверждается. Все, что сказал по этому поводу британский специалист, по большей части относится к рубрике «я так вижу» .

На самом деле климатические условия примерно в равной степени влияют на обе противоборствующие стороны и сказать, что генерал Мороз или генерал Грязь однозначно воюют на стороне Украины или России, нельзя.

Есть, безусловно, регионы, где в некоторые периоды года воевать просто невозможно. Это, в частности, в ходе Великой Отечественной войны относилось к таким фронтам, как Волховский и Северо-Западный. Все наступательные операции проводились там либо зимой (грязь и болота замерзли), либо в августе-сентябре (грязь немного подсохла).

Что касается большинства украинских рек, то преимущественное успешное использование их ВСУ в качестве естественных оборонительных рубежей вызвано не столько временами года, а силой Кориолиса (то есть инерцией, вызванной вращением Земли). Иными словами, правый берег рек на Украине всегда выше левого. А это означает, что за ВСУ всегда остаются господствующие высоты, а все действия российских частей и соединений для украинских наблюдательных пунктов – как на ладони .

Теперь о том, что касается облегчения форсирования рек наступающими войсками в условиях морозов. Рассмотрим несколько типичных для Украины рек в зоне, где в настоящее время ведутся боевые действия.

К примеру, средняя толщина льда на реке Оскол может достигать 0,45 м (эта цифра очень сильно зависит от температуры окружающего воздуха в те или иные зимы и продолжительности морозного периода). Примерно такой же толщины лед в морозное время года может быть на реке Гайчур и остальных водных артериях в зоне боевых действий.

Безопасная толщина льда при групповом переходе личного состава должна быть не менее 10 см, для проезда автомобилей – не менее 30 см, танков и тяжелой гусеничной техники – не менее 70 см.

Так что люди пройдут (каждый конкретный случай, надо, безусловно, уточнять), а вот для техники в любом случае ВС РФ придется в ходе наступательных действий на путях выдвижения войск оборудовать и содержать переправы через водные преграды. А это, как известно, в условиях массированного боевого применения противником беспилотных летательных аппаратов не самая простая задача.

На интенсивность боевых действий в ходе СВО и в настоящее время влияют не столько мороз, а метеоусловия, ограничивающие применение БПЛА, то есть туман, снег, метель. Иными словами, такие значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости или сильный порывистый ветер переменных направлений, при которых полеты дронов малоэффективны.

Вот это сильнее всего в настоящее время влияет на ежесуточные темпы продвижения войск. Передний край от дронов гудит сегодня как улей. Протяженность килл-зоны от ЛБС уже существенно превышает 20 км. Несколько дронов на поле боя могут гоняться всего за одним бойцом.

Так что далеко не в морозах и реках сегодня заключаются основные проблемы для наступающих войск. Да и никогда в ходе вооруженных конфликтов климат не играл какой-либо решающей роли. Главное, как и сотни лет назад, заключается только в одном – в таланте полководцев и степени выучки войск.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).