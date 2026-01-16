Учительница насиловала пятилетнего ребенка, снимала на телефон и отправляла возлюбленному

Жительница американского штата Техас оказалась под арестом после выполнения просьбы своего возлюбленного. Об этом сообщает The US Sun.

О действиях женщины стало известно после того, как ее подруга рассказала полиции о своих опасениях. Она заявила, что возлюбленный женщины ведет себя странно по отношению к живущему у него дома пятилетнему ребенку.

Вскоре во время допроса подозреваемая, которая является педагогом, призналась в насилии над ребенком. По данным полиции, она развращала несовершеннолетнего и спала с ним.

Как рассказала сама педагог, она делала это по просьбе бойфренда. Возлюбленный якобы рассказывал о своих фантазиях, женщина воплощала их и отправляла мужчине в переписке.

Выяснилось, что на устройствах учительницы находилось более 500 изображений непристойного характера. По данным издания, ребенок не был ее учеником. Женщину уже уволили.

Педагога отправили под залог в размере $90 тысяч, ее парню, чтобы выйти на свободу, понадобится $250 тысяч.

Ранее 82-летний мужчина изнасиловал семилетнюю правнучку и получил срок 20 лет.