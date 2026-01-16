В счет долгов царской России: фонд из США намерен забрать заблокированные активы РФ

Российский император Николай II (второй справа), его супруга Александра Федоровна (крайняя слева) и великая княжна, младшая дочь императора Александра III Александровича Ольга Александровна (в центре) на прогулке в Петергофе, 1896 год

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD хочет взыскать с РФ долг по облигациям Российской империи на сумму $225,8 млрд. В фонде заявляют, что задолженность может быть погашена за счет заблокированных на Западе активов РФ, и отмечают, что в этом случае это не будет являться конфискацией. Москва уже потребовала отозвать иск до 30 января. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал в Окружной суд по округу Колумбия иск с просьбой взыскать с России $225,8 млрд по «имперским долгам». Соответствующий документ появился на сайте суда.

Ответчиками указаны Российская Федерация, министерство финансов РФ, Банк России и Фонд национального благосостояния. Представлять интересы ответчиков будет юридическая фирма Marks & Sokolov.

Фонд хочет получить от РФ средства в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

«В декабре 1916 года правительство Российской империи продало государственные облигации публичным инвесторам в Соединенных Штатах на сумму 25 миллионов долларов с процентной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения пять лет. <…> В феврале 1918 года Советский Союз отказался от всех внешних государственных долгов Временного правительства России и Российской империи, включая государственные облигации», — говорится в иске.

Noble Capital RSD считает, что, несмотря на отказ советской власти от внешнего долга, обязательства перед американскими инвесторами не были прекращены, а потому долги должна унаследовать Российская Федерация. В иске также указано, что задолженность по имперским облигациям может быть выплачена за счет заблокированных на Западе активов России. Истец отмечает, что речь идет о зачете долга как форме исполнения обязательства, а не о конфискации средств . Это механизм, как утверждают в фонде, соответствует международному праву и отличается от изъятия активов.

РФ потребовала отозвать иск

В юридической фирме Marks & Sokolov заявили РИА Новости, что Россия уже потребовала от Noble Capital RSD до 30 января отозвать иск по царским долгам.

«Если этого не произойдет, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств», — отметили в компании.

Там также добавили, что ни СССР, ни Россия никогда не признавали свою ответственность за старые облигации в соответствии с установленным международным правом. Они, как подчеркнули в Marks & Sokolov, давно были отправлены в «мусорную корзину истории».

Демонизация России

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов в разговоре с РЕН ТВ отметил, что российские валютные резервы не дают покоя Западу, поэтому там под любым предлогом хотят их заполучить. В том числе подавая в суд на Москву за долги времен царской России. Он пояснил, что подобные шаги не имеют ничего общего с правом и вызывают только сожаление, потому что судебную систему используют для легализации международного рейдерства.

Историк Василий Пичугин, комментируя ситуацию в беседе с «Газетой.Ru», также заявил, что иск американского фонда напрямую связан с «демонизацией современной России».

«С моей точки зрения, когда начинаются подобные вбросы, это даже не надежда на то, что современная Россия возьмет и выплатит $225 млрд, это как раз одна из важнейших идеологических задач — напомнить всем, что это вот те плохие люди, которые долги не возвращают», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что подобного рода заявления с претензиями на долги той или иной страны являются современной политтехнологией, поэтому Москве не стоит на них реагировать. При этом, по словам Пичугина, российская сторона могла бы, в свою очередь, потребовать счет за Аляску (по одной из версий, Россия в 1867 году не продала эту территорию, а сдала в аренду США на 99 лет).

«И вот как раз, что есть момент очень важный <…> именно перевести деньги, что аренда прошла за это время. Подобных исков с нашей стороны просто-напросто нет, я не понимаю почему», — уточнил он.