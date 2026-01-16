Размер шрифта
Хоккеист, снесший ворота ЖК, находился за рулем авто, подаренного за победу на ОИ-2018

Mash: за рулем авто, протаранившего ворота ЖК, был хоккеист Григоренко 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27641419_rnd_9",
    "video_id": "record::91539d16-fcb6-493d-a36e-4e8a1b18cc01"
}

Хоккеист челябинского «Трактора» Михаил Григоренко находился за рулем белого BMW, который снес ворота одного из жилых комплексов в Челябинске. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, машина ему была подарена за победу сборной России на зимних Олимпийских играх — 2018 российским подразделение BMW. Аналогичные машины получили все золотые медалисты Игр в Пхенчхане. Тем, кто был с серебром, были презентованы BMW X4.

До этого сообщалось, что вместе с Григоренко находились хоккеисты «Трактора» Джош Ливо и Андрей Никонов. Свидетель указал, что спортсмены были в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале 2025 года у хоккеистов «Трактора» уже были проблемы из-за поведения — их сняли с рейса Хабаровск — Челябинск. Как было указано, все произошло на рейсе RA-73101 в 13:56 по хабаровскому времени 17 февраля. Когда хоккеисты сели на чартерный борт, кто-то из игроков толкнул аварийную дверь самолета Boeing 738, из-за чего открылся аварийный люк на крыло. Сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. После инцидента хоккеистов высадили из самолета.

Лайнер был вынужден вернуться к месту стоянки, его вновь подготовили к полету. Через полтора часа хоккеистов все же допустили обратно на борт, и самолет вылетел в Челябинск.

Ранее СКА проиграл одной из худших команд КХЛ.
 
