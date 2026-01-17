17 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 17 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

17 января в России впервые отмечают День артиста, поздравления принимают работники театра, кино, цирка, музыканты, эстрадные исполнители. О том, как важно делиться знаниями и опытом, напоминает сегодня Международный день наставничества. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 17 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 января

День артиста в России

В июле 2025 года в России по инициативе Союза театральных деятелей учрежден новый профессиональный праздник — День артиста. Его решено отмечать ежегодно 17 января — в день рождения знаменитого театрального режиссера, педагога, создателя уникальной актерской системы Константина Станиславского.

В эту дату поздравления принимают артисты театра и кино, цирка, эстрады, музыкальных коллективов. В 2026 году главным событием празднования станет 150-летие Союза театральных деятелей России. Торжественное мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия».

День детских изобретений

День детских изобретений посвящен юным новаторам, чьи идеи нередко меняют повседневную жизнь. Многие привычные сегодня вещи — от водных лыж до фруктового мороженого на палочке — появились благодаря детскому любопытству, наблюдательности и смелости в экспериментах.

Дата праздника выбрана не случайно: 17 января 1706 года родился американский политический деятель, изобретатель и ученый Бенджамин Франклин. В 12 лет он изобрел ласты для плавания, которые надевались на руки.

К празднику приурочены выставки детских проектов, конкурсы, научные фестивали и образовательные мероприятия.

woodpencil/Shutterstock/FOTODOM

Международный день наставничества

Праздник отмечается в знак уважения к людям, которые помогают другим расти профессионально и личностно. Он учрежден в 2017 году по инициативе американской организации MENTOR. Дата связана с днем рождения Мухаммеда Али — человека, который стал примером не только в спорте, но и в общественной жизни, поддерживая молодежь и вдохновляя своим личным примером.

Наставничество востребовано не только в спорте, но и в бизнесе, образовании, социальной сфере, на производстве. В России этой теме уделяют особое внимание. На государственном уровне принята Концепция развития наставничества в РФ.

День нарушения новогодних обещаний

Этот день — ироничный повод простить себе несбывшиеся планы и отказаться от чрезмерных требований к самому себе. Многие люди дают себе обещания на эмоциях — резко изменить жизнь, отказаться от привычек или принять сложные решения. Со временем приходит понимание, что не все цели были реалистичными и действительно нужными.

Праздник напоминает: пересматривать собственные решения — нормально. Главное — не чувство вины, а осознанность и готовность двигаться дальше без самообвинений.

Andrey Aboltin/Shutterstock/FOTODOM

Международный день «Мы не сломлены»

Дата посвящена людям, пережившим травмы, болезни и сложные жизненные обстоятельства. Она подчеркивает важность принятия и поддержки, а также напоминает о том, что не все раны видны внешне. Психологические травмы и хронические заболевания часто остаются незаметными, но требуют не меньшего внимания и заботы.

В этот день по всему миру проходят информационные кампании, акции и мероприятия, направленные на укрепление веры в собственные силы.

День канатной дороги

День канатной дороги отмечается 17 января в честь американского инженера Эндрю Смита Холлидея, получившего в этот день патент на первую канатную дорогу. Уже в 1873 году он построил первую действующую линию в Сан-Франциско

Сегодня канатные дороги используются не только в горах, но и в городах, соединяя районы, разделенные реками и ущельями. Они становятся частью транспортной инфраструктуры и туристических маршрутов.

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

День рождения моряка Попая

17 января 1929 года вышел первый комикс с участием моряка Попая — персонажа, созданного американским художником Элзи Сегаром. Первоначально герой задумывался как второстепенный, но быстро стал любимцем читателей.

Со временем Попай превратился в символ силы, честности и своеобразного юмора. Его образ закрепился в мультфильмах, комиксах и полнометражном кино, где героя сыграл Робин Уильямс.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 января в других странах

День Бенджамина Франклина — США. Сегодня американцы вспоминают одного из отцов-основателей страны, ученого, дипломата, изобретателя и философа. Франклин был участником подписания ключевых государственных документов США и внес огромный вклад в развитие науки и образования. Его имя связано с открытием электрической природы молнии и созданием молниеотвода. Он основал первую публичную библиотеку и Пенсильванский университет.

Бенджамин Уэст, «Бенджамин Франклин получает заряд электрического тока с небес» Wikimedia Commons

Патрский карнавал — Греция. В Патрах 17 января стартует крупнейший карнавал страны, который продолжается более месяца. Праздник сопровождается шествиями, балами, уличными представлениями и маскарадами. Завершается он сожжением фигуры короля карнавала в порту. Истоки праздника уходят в античные языческие обряды, связанные с Дионисом. Сегодня это одно из самых ярких культурных событий Греции.

День героев — Демократическая Республика Конго. В стране в эти дни вспоминают Лорана-Дезире Кабилу и Патриса Лумумбу. Оба политика сыграли ключевую роль в истории независимости Конго. Праздник сопровождается государственными церемониями, возложением цветов и памятными мероприятиями. Дата символизирует борьбу за суверенитет и национальное достоинство.

Религиозные праздники 17 января

Православная церковь продолжает готовиться к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января. Сегодня третий день предпразднства Богоявления. В храмах уже читаются особые молитвы, посвященные предстоящему торжеству.

Собор 70 апостолов

Православная церковь в этот день чтит память семидесяти последователей Христа, проповедовавших Евангелие в I веке по всему миру. Праздник установлен, чтобы подчеркнуть равное значение каждого из них и предотвратить разногласия в их почитании. Их избрание прошло в последний год земной жизни Спасителя. Некоторые из них отошли от Христа. Поэтому позже в число семидесяти апостолов Церковь включила известных проповедников, пострадавших за Христа, которые были учениками 12 апостолов и апостола Павла.

Собор 70 апостолов напоминает верующим о значении миссионерского служения, преданности вере и особой ответственности за сохранение духовных ценностей.

Orthodoxalbania/Wikimedia Commons

День преподобномученика Зосимы Киликийского

Преподобномученик Зосима жил в IV веке и вел уединенную жизнь в пустыне. Его обнаружили во время охоты, увидев, как он спокойно общается с дикими зверями. Старец открыто исповедовал христианскую веру и был подвергнут жестоким пыткам.

Согласно преданию, по его молитве к мучителям пришел лев, чем устрашил их. Появление зверя было воспринято как знак Божьей защиты. Вскоре после освобождения Зосима скончался, завершив свой земной путь. Его образ в православной традиции связан с кротостью, стойкостью и преданностью Богу.

День святого Антония у католиков

Католическая церковь 17 января чтит память раннехристианского подвижника Антония Великого, основателя отшельнического монашества. Он родился в III веке. Еще в юности Антоний уединился в Фивадской пустыне, следовал строгим аскетическим правилам, борясь с искушениями. Он прервал уединение лишь через 20 лет, чтобы организовать монашескую жизнь отшельников — многочисленных подражателей святому.

Антоний был ярым борцом с ересью. Люди тянулись к старцу, ожидая от него чудес и духовной поддержки. Скончался преподобный в возрасте 106 лет. За духовные подвиги его стали называть Антонием Великим. Его особо почитают в Италии: в южной и центральной части страны проходят красочные праздники в честь святого. Православная церковь чтит память преподобного Антония Великого 30 января.

Православная церковь 17 января также чтит память: • преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского;

• святителя Евстафия I, архиепископа Сербского;

• священномучеников Александра Скальского, Стефана Пономарёва и Филиппа Григорьева;

• священномученика Николая Маслова;

• священномученика Павла Фелицына;

• преподобного Ахилы, диакона Печерского. Католическая церковь в этот день вспоминает: • епископа Буржа Сульпиция Благочестивого,

• святую Мильдгиту,

• блаженного Гамельберта.

Народные праздники и приметы 17 января

Зосима медовый

В народной традиции день памяти мученика Зосимы получил название «Зосима медовый». Считалось, что святой оберегает пасеки и помогает получить богатый урожай меда.В этот праздник в деревнях на стол обязательно ставили мед, пряники и сладости. Существовал обычай «гнать нечистую силу» — люди выходили во двор в вывернутых тулупах, шумели и разжигали костры, символически очищая пространство перед окончанием Святок.

Девушки гадали по звездам: положение Большой Медведицы и Млечного пути подсказывало, сбудутся ли святочные гадания о женихе.

Приметы

Туман утром — к урожаю яровых.

Мороз и ясное небо — холода задержатся надолго.

Полная луна — к сильному половодью.

Какие исторические события произошли 17 января

1773 год — корабль Resolution под командованием Джеймса Кука первым пересек Южный полярный круг.

1917 год — США приобрели у Дании Виргинские острова за 25 миллионов долларов.

1920 год — в Советской России официально отменена смертная казнь.

1920 год — в США введен «сухой закон»: вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции. Она была отменена только в 1933 году.

AP

1945 год — части 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского освободили Варшаву от немецких оккупантов.

— части 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского освободили Варшаву от немецких оккупантов. 1991 год — войска коалиции во главе с США начали операцию «Буря в пустыне», которая привела к разгрому иракской армии и освобождению Кувейта.

Дни рождения и юбилеи 17 января

В 1600 году родился Педро Кальдерон — испанский драматург, автор пьес «Жизнь есть сон» и «Чудесный маг».

В 1706 году родился Бенджамин Франклин — ученый, дипломат, изобретатель, один из отцов-основателей США.

В 1732 году родился Станислав Август Понятовский — последний король Польши.

В 1820 году родилась Энн Бронте — английская писательница, автор романа «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла».

В 1847 году родился Николай Жуковский — русский ученый-механик, основоположник аэродинамики. В честь него назван город в Московской области, Центральный аэрогидродинамический институт, а также Военно-воздушная инженерная академия в Москве.

В 1863 году родился Константин Станиславский — реформатор театра, создатель знаменитой актерской системы.

В 1899 году родился Аль Капоне — один из самых известных мафиози США.

В 1933 году родилась Далида — французская певица, звезда европейской эстрады.

В 1942 году родился Мухаммед Али — абсолютный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион.

Мухаммед Али нокаутировал с одного удара боксера Сонни Листона, 25 мая 1965 года John Rooney/AP

Кто отмечает день рождения

81 год исполняется Семену Альтову — советскому и российскому писателю-сатирику, сценаристу, драматургу, режиссеру.

77 лет исполняется Мику Тейлору — британскому гитаристу, который в конце 1960-х годов вошел в состав The Rolling Stones. Его манеру игры до сих пор считают одной из самых утонченных в истории коллектива.

66 лет исполняется Игорю Николаеву — композитору, поэту, продюсеру, народному артисту России, автору десятков хитов, ставших частью отечественной поп-культуры, в том числе песен для Аллы Пугачевой, Наташи Королевой и Ирины Аллегровой.

Игорь Николаев, 2024 год Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

65 лет исполняется Майе Чибурданидзе — советской и грузинской шахматистке, шестой чемпионке мира.

64 года исполняется Джиму Керри — канадско-американскому актеру и комику, звезде фильмов «Маска», «Тупой и еще тупее», «Шоу Трумана» и «Вечное сияние чистого разума», который сумел соединить гротескную комедию с глубокой драматической актерской школой.

Джим Керри в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», (1993, 1995) Warner Bros.

62 года исполняется Мишель Обаме — общественному деятелю и бывшей первой леди США, активно занимавшейся вопросами образования, здоровья и социальной поддержки женщин и детей.

58 лет исполняется Светлане Мастерковой — двукратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике, одной из самых титулованных российских бегуний на средние дистанции.

57 лет исполняется Tiësto — нидерландскому диджею и продюсеру, одному из самых влиятельных представителей электронной музыки, многократному участнику крупнейших музыкальных фестивалей и лауреату международных музыкальных премий.

55 лет исполняется Вадиму Колганову — актеру театра и кино, известному по ролям в российских сериалах и драматических проектах, а также участнику популярных телевизионных шоу.

52 года исполняется Мите Фомину — певцу, бывшему солисту группы Hi-Fi, телеведущему и продюсеру, чье имя прочно связано с российской поп-сценой начала 2000-х годов.

Пресс-служба Мити Фомина

49 лет исполняется Ли Уоннеллу — австралийскому сценаристу, режиссеру и актеру, одному из создателей культовой хоррор-франшизы «Пила», а также автору сценариев к фильмам «Астрал» и «Человек-невидимка».

46 лет исполняется Зоуи Дешанель — американской актрисе и певице, звезде фильмов «500 дней лета» и сериала «Новенькая», известной своим узнаваемым стилем и музыкальными проектами.