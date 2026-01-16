Над регионами России сбили 23 украинских беспилотника

МО: за пять часов уничтожены 23 дрона ВСУ над регионами России и Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, БПЛА были сбиты в период с 18:00 до 23:00 мск. В Минобороны уточнили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Утром 16 января в Минобороны РФ заявили, что cредства ПВО за ночь уничтожили 106 украинских беспилотников. По данным ведомства, наибольшее число дронов было перехвачено в Белгородской области — там сбили 44 аппарата. Еще 22 беспилотника уничтожили над Рязанской областью. По 11 дронов российские военные ликвидировали в Ростовской и Воронежской областях.

Кроме того, семь БПЛА были сбиты над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Тульской и Волгоградской областями. Еще по одному беспилотнику уничтожили над территорией Крыма, а также над Орловской и Липецкой областями.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.