Чеченские Telegram-каналы сообщили, что Адам Кадыров якобы попал в ДТП

Telegram-каналы сообщили, что Адам Кадыров якобы пострадал в ДТП в Грозном

dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Грозном в аварию попал якобы сын главы республики Рамзана Кадырова Адам. Об этом сообщили некоторые анонимные чеченские Telegram-каналы. Официального подтверждения этой информации не поступало.

«Кортеж, как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил помеху. В результате машины начали влетать друг в друга, поэтому нам поступает информация, что пострадавших немало», — говорится в публикации.

По предварительной информации, Адам Кадыров пострадал и был доставлен в больницу. Также сообщается, что центр Грозного после аварии перекрыли.

В сообщениях также утверждается, что после аварии республиканская больница приостановила свою работу по приему пациентов. Как сообщают СМИ, планируется эвакуация пострадавшего в Москву.

Согласно неподтвержденным данным, в автомобиле вместе с Адамом Кадыровым находился боец UFC Хамзат Чимаев, который, по некоторым сведениям, получил серьезные травмы.

В настоящее время информация о происшествии уточняется.

Ранее Адам Кадыров пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный.