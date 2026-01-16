Размер шрифта
Политика

Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с лидером Китая

Трамп: мы с Си Цзиньпином общаемся почти каждую неделю
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил корреспонденту газеты The Daily Mail, что почти каждую неделю общается с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У меня звонок с Си [Цзиньпином]. Мы говорим почти каждую неделю», — сказал глава Белого дома, после чего ушел для телефонного разговора с лидером Китая.

8 января Трамп выразил уверенность, что председатель КНР не решится на проведение военной операции в отношении Тайваня в период его президентства. По словам американского лидера, он донес до Си Цзиньпина, что Белый дом не одобрит проведение военной операции в Тайване, однако решение остается за Китаем.

5 января Трамп заявил, что американская военная операция в Венесуэле не скажется на его отношениях с Си Цзиньпином.

В конце ноября Трамп сообщил, что Си Цзиньпин пригласил его посетить Пекин в апреле. По словам президента США, он принял это приглашение.

Ранее Трамп решил ослабить давление на развитие ИИ в Китае.

