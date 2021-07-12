Джабаров заявил, что говорить о снятии санкций с «Талибана»* рано

Снятие санкций с движения «Талибан» (организация запрещена в России)* в дальнейшем возможно, однако сначала нужно оценить «поведение» талибов, если они придут к власти, заявил «Газете.Ru» первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Таким образом сенатор прокомментировал слова представителя политического офиса движения в Дубае Сухейля Шахина, который рассказал о том, что «Талибан»* ведет с Россией переговоры по вопросу снятия санкций с организации.

По словам Джабарова, необходимо оценить действия талибов в случае прихода к власти.

«Надо посмотреть, что будет дальше, сейчас пока говорить «вы поставьте нам пятерку, мы исправимся». Сначала надо исправиться. Нужно понять, реально талибы придут к власти или это только планы, и каким будет их поведение в стране: это будут массовые репрессии в отношении тех, кто работал в государственных структурах, либо это будет страна светская, нормальная. Рановато. Надо оставить афганский народ в покое, чтобы они сами разобрались, какую власть они хотят», — заявил он.

Ранее Шахин призвал Россию снять санкции против движения.

«Мы просили их (российские власти — прим.) об исключении из санкционного списка (СБ ООН — прим.)», — сказал он.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры.