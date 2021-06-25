Глава Евросовета оценил идею проведения саммита ЕС-Россия

Лидеры стран ЕС хотят реализации своих принципов и больше конкретики в отношениях с Россией. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РИА «Новости».

«Никто не настаивал на том, чтобы переговоры с Путиным прошли уже завтра, такого предложения не было. Обсуждался сбалансированный подход: твердость в отстаивании принципов, с одной стороны, и возможность диалога при реализации определенных условий, форматы такого диалога, — с другой. Речь шла о диалоге, для отстаивания интересов и ценностей европейцев», — сказал Мишель, комментируя идею проведения саммита ЕС-Россия.

Глава Евросовета отметил, что диалог не является проявлением слабости и недавняя встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не была так интерпретирована.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней с позиции силы.

Ранее лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай «будущей вредоносной деятельности» Москвы.

При этом лидеры стран блока заявили о готовности изучить форматы диалога с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, речь идет о вопросах охраны окружающей среды, климата и здравоохранения, а также об отдельных вопросах внешней политики и политики безопасности.