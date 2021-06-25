Меркель подтвердила отсутствие соглашения о саммите ЕС — Россия

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что в ходе саммита Европейского союза не удалось достичь соглашения о приглашении российского президента Владимира Путина на встречу лидеров стран блока. Ее слова приводит Reuters.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия <...> Сегодня не была достигнута договоренность о немедленной встрече лидеров», — рассказала Меркель.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров. Такую инициативу поддержал и глава Франции Эммануэль Макрон.

После появления такой информации исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не планирует участвовать в возможном саммите Евросоюз — Россия.

Впоследствии агентсво Bloomberg сообщило, что главы государств и правительств стран ЕС не поддержали идею Меркель.