Меркель призвала ЕС поддерживать диалог с Россией по примеру США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном заявила, что Европейский союз, как и Соединенные Штаты должен вести диалог с Россией несмотря на все сложности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны констатировать, что мы все подвергаемся гибридным нападениям, но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», — сказала она.

По мнению канцлера, если президент Соединенных Штатов Джо Байден встречается и поддерживает открытый диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, то и европейской стороне необходимо это сделать.

«Только посредством диалога можно выразить взаимные позиции, и в свете ситуации на Украине мы знаем, что только переговоры в минском формате вообще предлагают возможность продвинуться хотя бы на миллиметр вперед», — подчеркнула Меркель.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по сотрудничеству с Россией, а также по реакции на конфликтные ситуации.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.