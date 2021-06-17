СМИ: Байден передал Путину список секторов, которые не должны подвергаться кибератакам

Президент США Джо Байден передал Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Туда вошли оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс опубликовала в своем микроблоге в Twitter список из 16 пунктов. В нем указаны химическая промышленность, торговые объекты, система коммуникации, жизненно важные производства, плотины, сфера здравоохранения и система оказания срочной медпомощи, сельское хозяйство/продовольственная сфера, информационные технологии, ядерные объекты, правительственные учреждения, транспорт и объекты, имеющие отношение к водоснабжению.

Встреча глав РФ и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.