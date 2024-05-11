У США нет доказательств, что помощь Украине использовалась не по назначению

Соединенные Штаты не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки. Об этом говорится в докладе американской администрации по итогам проверки информации о возможном использовании Украиной американской помощи не по назначению, передает РИА Новости.

«Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными», — говорится в докладе.

10 мая сообщалось, что суммарный объем помощи Украине от США за все время нахождения на посту американского президента Джо Байдена превысил $51,3 млрд.

Согласно данным Пентагона, $50,6 млрд из означенной суммы руководство республики получило после начала специальной военной операции (СВО).

По информации министерства обороны Штатов, США передали Украине одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, 12 ракетных комплексов класса NASAMS, системы ПВО HAWK, более 2 тыс. зенитных ракет «Стингер», беспилотные летательные аппараты «Вампир», системы ПВО Avenger и др.

Ранее выделение США нового пакета помощи Украине связали с успехами российской армии.