Ученые нашли способ заставить растения превращать углекислый газ в удобрения

Группа ученых из Австралийского национального университета и Университета Ньюкасла нашла способ заставить растения поглощать больше углекислого газа (CO 2 ) и преобразовывать его в удобрения, повышая свою урожайность. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда обнаружила ранее неизвестную функцию фермента под названием арбоксисомальная карбоангидраза (CsoSCA), который нашли в сине-зеленых водорослях. Этот фермент максимизирует способность организмов вытягивать CO 2 из атмосферы.

В процессе глобального фотосинтеза сине-зеленые водоросли, или цианобактерии улавливают около 12% всего углекислого газа ежегодно.

«В отличие от растений, цианобактерии имеют систему, называемую механизмом концентрации углекислого газа, которая позволяет им связывать углерод из атмосферы и превращать его в сахара значительно быстрее, чем обычные виды сельскохозяйственных культур», — сказала руководитель исследования, профессор Саша Пулсфорд.

В основе механизма концентрации углекислого газа лежат большие белковые соединения, называемые карбоксисомами. Эти структуры отвечают за улавливание углекислого газа, содержание CsoSCA и еще одного фермента, называемого Rubisco.

CsoSCA работает над созданием высокой локальной концентрации углекислого газа внутри карбоксисомы, которую Rubisco затем может поглотить и превратить в сахара для питания клетки.

По словам ученых, фермент CsoSCA можно встроить в необходимые сельскохозяйственные культуры, что обеспечит значительное повышение урожайности, снизит спрос на азотные удобрения и системы ирригации.

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