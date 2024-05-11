Назван форвард, против которого сложнее всего играть в КХЛ

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» из Нижнекамска Илья Хохлов назвал Никиту Гусева из столичного «Динамо» нападающим, против которого играть сложнее всего. При этом игрок отметил также Владимира Ткачева и Рида Буше из омского «Авангарда». Также он назвал тройку, с которой было сложнее всего в прошлом.

«Когда в СКА была тройка Шипачев — Дадонов — Панарин. Я как вспомню их большинство. Трудно отнять шайбу было, они постоянно искали передачу. Нужно было думать наперед, что произойдет дальше. Не то, что шайбу накрыть, а куда могут отдать эти хоккеисты. Надо было просчитывать шаг вперед. Может, они не такие быстрые в плане катания, но голова и руки быстрые», — приводит слова Хохлова Legalbet.

Гусев в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 89 (23+66) баллов и установив таким образом рекорд результативности лиги за все времена ее существования. Буше занял второе место в гонке бомбардиров с 78 (44+34) баллами и в то же время стал лучшим снайпером сезона. Владимир Ткачев оформил 75 (20+55) очков.

На счету Вадима Шипачева 44 (13+31) очка в составе казанского «Ак Барса», в то время как Артемий Панарин и Евгений Дадонов продолжают выступления в Кубке Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз» соответственно.

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