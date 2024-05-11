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Назван форвард, против которого сложнее всего играть в КХЛ

Хоккеист Хохлов: в КХЛ сложнее всего играть против Гусева

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» из Нижнекамска Илья Хохлов назвал Никиту Гусева из столичного «Динамо» нападающим, против которого играть сложнее всего. При этом игрок отметил также Владимира Ткачева и Рида Буше из омского «Авангарда». Также он назвал тройку, с которой было сложнее всего в прошлом.

«Когда в СКА была тройка ШипачевДадоновПанарин. Я как вспомню их большинство. Трудно отнять шайбу было, они постоянно искали передачу. Нужно было думать наперед, что произойдет дальше. Не то, что шайбу накрыть, а куда могут отдать эти хоккеисты. Надо было просчитывать шаг вперед. Может, они не такие быстрые в плане катания, но голова и руки быстрые», — приводит слова Хохлова Legalbet.

Гусев в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 89 (23+66) баллов и установив таким образом рекорд результативности лиги за все времена ее существования. Буше занял второе место в гонке бомбардиров с 78 (44+34) баллами и в то же время стал лучшим снайпером сезона. Владимир Ткачев оформил 75 (20+55) очков.

На счету Вадима Шипачева 44 (13+31) очка в составе казанского «Ак Барса», в то время как Артемий Панарин и Евгений Дадонов продолжают выступления в Кубке Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз» соответственно.

Ранее команду Овечкина назвали легкой прогулкой для «Рейнджерс».

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