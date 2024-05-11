Россиянам рассказали, помогает ли алкоголь «для храбрости» перед важными встречами

Стресс перед публичным выступлением, деловыми переговорами или важным звонком может настигнуть внезапно даже опытных спикеров. В этом случае нередко возникает желание снизить напряжение быстрым и, казалось бы, проверенным способом — употреблением алкоголя. Специалист по коммуникациям Жанна Возжова рассказала «Газете.Ru» о неочевидных опасностях такого метода снижения стресса и о здоровых альтернативах.

По словам эксперта, алкоголь влияет на состояние горла во время длительного говорения.

«Алкоголь вызывает жжение в горле и изжогу, которые нарушают корректную работу голосовых связок. Схожим эффектом обладают цитрусовые, а также острые и пряные продукты — они приводят к увеличению слизи, раздражают стенки гортани, после них хочется откашляться. Алкоголь вдобавок вызывает сухость в горле и спикеру постоянно хочется пить — такая временная жажда сама по себе не несет никакого вреда, но может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии говорящего», — рассказала она.

Эксперт добавила, что употребление спиртного непосредственно перед важной встречей может навредить репутации.

«Алкоголь влияет на ясность мышления, координацию движений, способность концентрироваться на ситуации, и вместо уверенности, которую, казалось бы, легко приобрести с его помощью, может получиться наоборот — вы забудете слова, ключевые пункты для обсуждения с собеседником и как следствие, почувствуете себя неуверенно, а аудитория обязательно это заметит. Кроме того, алкоголь даже в небольших количествах может привести к эмоциональной нестабильности: чувства усиливаются, и реакция на заданный вам провокационный или сложный вопрос окажется не совсем адекватной. Так вы рискуете произвести негативное впечатление на собеседников и испортить репутацию», — добавила специалист.

Если вы все же употребили алкоголь, то важную встречу лучше поставить через 12 часов после: за это время голосовые связки придут в норму, а психоэмоциональное влияние алкоголя снизится. А для того чтобы снизить напряжение перед выступлением, лучше сделать несколько упражнений.

«Перед выступлением или встречей выпейте стакан воды, даже если не чувствуете сильной жажды: сухость в горле может ощущаться даже при отказе от алкоголя перед спикерством, а в меру теплая вода способна успокоить связки. Также можно сделать простые упражнения, чтобы обмануть стресс: интенсивно похлопать в ладоши, чтобы разогреть руки, или поприседать, если позволяет одежда — адреналин уходит из крови за счет физических упражнений. Отлично работает дыхательная экспресс-техника: вдох, задержка дыхания на 3-5 секунд, выдох», — резюмировала Возжова.

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